Đổi mới sinh hoạt chi bộ, nâng cao trách nhiệm đảng viên

Ông Nguyễn Minh Trường (thứ hai, từ phải qua), Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Phúc, xã Châu Phú thăm hỏi người dân sinh sống trên tuyến đường vừa lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời.

Chi bộ ấp Vĩnh Phúc có 93 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên hưu trí. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy chuẩn bị kỹ nội dung, lựa chọn những vấn đề sát với nhiệm vụ của chi bộ và tình hình thực tế ở ấp. Nội dung sinh hoạt có trọng tâm và đổi mới theo từng tháng. Cách làm này giúp các buổi sinh hoạt tránh đơn điệu, tạo điều kiện để đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến vào công việc chung của ấp.

Ông Nguyễn Minh Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Phúc cho biết chi ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt với học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ đề cao trách nhiệm nêu gương, yêu cầu đảng viên gắn việc học tập, thực hành theo Bác với nhiệm vụ được giao, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân được xem là thước đo hiệu quả hoạt động của từng đảng viên.

Ông Nguyễn Minh Trường cho biết: “Các buổi sinh hoạt không chỉ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị mà còn dành thời gian thảo luận về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Đảng viên trao đổi thẳng thắn, dân chủ về những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống người dân, từ đó củng cố niềm tin, thống nhất nhận thức và hành động”.

Là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ ấp Vĩnh Phúc, ông Trần Thanh Dũng nhận thấy các buổi họp ngày càng cởi mở, thiết thực, tập trung bàn giải pháp cho những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Theo ông Dũng, sự đổi mới trong điều hành và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đã góp phần nâng cao ý thức nêu gương của đảng viên, nhất là trong vận động người dân đóng góp xây dựng, nâng cấp cầu, đường giao thông nông thôn, chăm lo cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, chỉnh trang khu dân cư.

“Điều quan trọng là phải tuyên truyền, giải thích rõ để người dân hiểu ý nghĩa, lợi ích của từng công việc, phong trào do địa phương phát động. Khi đảng viên tiên phong thực hiện, đồng thời gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân thì sẽ tạo được sự đồng thuận”, ông Dũng nói.

Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhiều phong trào thi đua tại ấp Vĩnh Phúc được người dân hưởng ứng. Nổi bật là mô hình “Đèn năng lượng chiếu sáng lộ giao thông nông thôn”. Nhờ sự đồng thuận, đóng góp của người dân, đến nay ấp lắp đặt 53 trụ đèn năng lượng, 67 trụ đèn điện, 18 cần đèn, với kinh phí hơn 200 triệu đồng, thắp sáng 95% tổng tuyến đường theo kế hoạch.

Một tuyến đường trên địa bàn ấp Vĩnh Phúc, xã Châu Phú được lắp đèn năng lượng mặt trời.

Theo ông Nguyễn Minh Trường, kế hoạch thực hiện mô hình được công khai lấy ý kiến tại các cuộc họp chi bộ và nhận được sự đồng tình của đảng viên, Ban Công tác Mặt trận ấp, các hội, đoàn thể và người dân trong ấp. Nhờ vậy, công tác vận động thuận lợi, người dân không chỉ đóng góp kinh phí mà còn tham gia thực hiện. Chi bộ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện mô hình trên những tuyến đường còn lại, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân đi lại vào ban đêm.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1966), ngụ ấp Vĩnh Phúc, cho biết người dân từ lâu mong muốn có hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường chính để việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Khi chủ trương được triển khai, người dân đồng tình, ủng hộ. Người dân còn quan tâm giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan sạch, đẹp dọc các tuyến đường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Phú Thi Hồng Thúy đánh giá điểm nổi bật của Chi bộ ấp Vĩnh Phúc là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Chi bộ tạo được sự đồng thuận, huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống, chung sức xây dựng quê hương Châu Phú ngày càng phát triển.