Đổi mới sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Thôn 8, xã Thanh Thủy có 463 hộ dân, 1.960 nhân khẩu, trong đó hiện có 44 đảng viên. Trong tháng 10/2026, Chi bộ thôn 8 tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, bảo đảm an ninh, trật tự và triển khai các phong trào tại khu dân cư.

Chi bộ đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng, lãnh đạo hoạt động của thôn và các tổ chức hội, đoàn thể.

Đến nay, chi bộ đã hoàn thành cập nhật, bổ sung thông tin trên Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện thu, nộp đảng phí qua môi trường điện tử đạt 100%.

Đặc biệt, chi bộ luôn chú trọng quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Các đại biểu và đảng viên dự sinh hoạt chi bộ.

Trong phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng dân cư, chi bộ chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội.

Thôn đã vận động quyên góp Quỹ Vì người nghèo được 10,835 triệu đồng; Quỹ Khuyến học 10 triệu đồng; Quỹ Chăm sóc người cao tuổi 8,3 triệu đồng.

Các chi hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng các ngày lễ lớn, góp phần tăng cường đoàn kết trong cộng đồng sau sáp nhập.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được quan tâm lãnh đạo, triển khai gắn với tuyên truyền phòng, chống ma túy và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. Trong tháng, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc.

Bí thư Chi bộ thôn 8 thông tin khái quát đến các đảng viên về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 10/2026.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được thông tin, trao đổi về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên đã tích cực thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Chi ủy Chi bộ thôn 8 trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau khi sáp nhập, duy trì hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Chi bộ thôn 8 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Trong đó, xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng.

Đồng chí nhấn mạnh: Mỗi kỳ sinh hoạt cần lựa chọn những vấn đề cụ thể, thiết thực, nhất là những việc khó, việc mới, những vấn đề Nhân dân quan tâm để tập trung bàn bạc, thảo luận, đề ra giải pháp thực hiện. Phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi đảng viên; khuyến khích đảng viên thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp. Sau mỗi kỳ sinh hoạt phải xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ lớn của tỉnh, của xã, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc chính đáng; không để những vấn đề nhỏ phát sinh thành phức tạp.

Phối hợp chặt chẽ với Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ cảnh quan, di tích và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Đảng viên Chi bộ thôn 8 phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, chi bộ cần quan tâm hơn nữa công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên trẻ, quần chúng ưu tú bảo đảm cả về số lượng và chất lượng.

Phát huy kinh nghiệm, uy tín và vai trò nêu gương của các đảng viên cao tuổi trong giáo dục truyền thống, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết ở khu dân cư.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn Chi bộ thôn 8 nâng cao chất lượng hoạt động; phân công cấp ủy viên thường xuyên dự sinh hoạt, nắm bắt tình hình, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Đồng thời, tăng cường hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp; phối hợp quản lý địa bàn sau sáp nhập, duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, gìn giữ di tích, tạo nguồn phát triển đảng viên và cán bộ kế cận.

Chú trọng đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, an ninh, trật tự; không để vụ việc tồn đọng, kéo dài.