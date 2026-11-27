Theo ông Jens Rübbert, Việt Nam cần lấy đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng ( Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Jens Ruebbert, Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, đồng thời ngày càng khẳng định vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Quốc gia này cũng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu tại Đông Nam Á được các doanh nghiệp châu Âu ưu tiên mở rộng hoạt động.

Tuy nhiên, duy trì đà tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh trong dài hạn đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục nâng cấp năng lực công nghiệp, tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho đổi mới sáng tạo.

Nâng cấp công nghiệp, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Đánh giá quá trình phát triển kinh tế Việt Nam, ông Jens Ruebbert cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong nhiều năm qua rất ấn tượng và được duy trì tương đối ổn định. Kể từ năm 2000, quy mô nền kinh tế và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới không ngừng được nâng lên.

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đến năm 2030, quy mô kinh tế Việt Nam sẽ vượt 600 tỷ USD. Điều này cho thấy đà phát triển của Việt Nam không chỉ mang tính chu kỳ mà ngày càng được củng cố bởi những yếu tố nền tảng.

Từng có 4 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ông Ruebbert có những hiểu biết nhất định về văn hóa và lịch âm của người Việt. Liên hệ với năm Bính Ngọ 2026, còn gọi là năm Ngựa Lửa, ông cho rằng hình tượng này gợi lên nguồn năng lượng mạnh mẽ, sự chuyển động nhanh và những thay đổi lớn. Đây cũng là những nét phần nào phản ánh quá trình phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Đức, thách thức không chỉ nằm ở việc duy trì tốc độ tăng trưởng mà còn ở khả năng điều tiết nguồn lực, kiểm soát rủi ro và bảo đảm quá trình phát triển đạt hiệu quả, bền vững.

Nhìn lại hơn hai thập niên qua, cơ cấu kinh tế Việt Nam đã có sự chuyển dịch đáng kể. Nếu vào những năm 2000, nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo thì hiện nay, công nghiệp hóa đã trở thành một trong những động lực chính của tăng trưởng. Việt Nam đồng thời là một trong những nền kinh tế có mức độ hội nhập thương mại quốc tế cao trên thế giới.

Hoạt động thương mại và đầu tư đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa. Việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đã góp phần mở rộng thị trường và nâng cao lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn được thể hiện qua hoạt động xuất khẩu. Ông Ruebbert cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã tăng gần gấp 3 lần trong 10 năm qua, đạt 473 tỷ USD. Cơ cấu hàng xuất khẩu cũng từng bước thay đổi theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị cao hơn.

Nếu trước đây dệt may và điện thoại là những mặt hàng xuất khẩu nổi bật thì hiện nay, máy tính, thiết bị điện tử và máy móc ngày càng giữ vai trò quan trọng. Theo ông, đây là dấu hiệu cho thấy năng lực sản xuất của Việt Nam đang từng bước được nâng cấp, đồng thời mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 50,4 tỷ USD, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 21 tỷ USD.

Ông Ruebbert nhận định dòng vốn FDI thực hiện duy trì tương đối ổn định qua các năm, trong khi các cam kết đầu tư mới tiếp tục đạt mức cao kỷ lục. Đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp và tạo nền tảng cho tăng trưởng trong tương lai.

Đổi mới sáng tạo quyết định sức cạnh tranh dài hạn

Sức hấp dẫn của Việt Nam còn được phản ánh qua mức độ quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN, tổ chức quy tụ khoảng 60 tập đoàn đa quốc gia của châu Âu có hoạt động hoặc quan tâm đến thị trường ASEAN, ông Ruebbert dẫn kết quả khảo sát thường niên về tâm lý doanh nghiệp do Hội đồng thực hiện.

Theo đó, Việt Nam đứng đầu danh sách các điểm đến được doanh nghiệp châu Âu ưu tiên mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á. Có 64% số doanh nghiệp được hỏi bày tỏ mong muốn mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Dù vậy, các doanh nghiệp châu Âu cũng mong muốn EU tăng cường hơn nữa sự hiện diện và mức độ gắn kết với khu vực, bên cạnh khuôn khổ hợp tác thương mại hiện có.

Đề cập quan hệ kinh tế Việt Nam - Đức, ông Ruebbert đánh giá Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng của Đức, song tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng, trong đó Đức nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Việt Nam, còn xuất khẩu của Đức sang thị trường Việt Nam vẫn có dư địa mở rộng. Hiện Việt Nam đứng thứ 21 trong số các thị trường xuất khẩu của Đức.

Trong thời gian tới, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu được xem là cơ hội đáng kể đối với Việt Nam. Khi các doanh nghiệp tìm kiếm thêm địa điểm sản xuất nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường và nâng cao khả năng ứng phó với biến động, Việt Nam có điều kiện thu hút thêm dòng vốn đầu tư, tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất quốc tế.

Bên cạnh đó, bán dẫn và kinh tế số đang nổi lên như những lĩnh vực có tiềm năng tạo động lực tăng trưởng mới. Cùng với dòng vốn FDI, chương trình cải cách sâu rộng hiện nay cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế.

Tuy nhiên, ông Ruebbert lưu ý Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ đang tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, sự phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn và công nghệ nước ngoài, khoảng cách về năng lực đổi mới sáng tạo và mức chi cho nghiên cứu, phát triển còn thấp hơn một số nước trong khu vực là những vấn đề cần được quan tâm.

Theo chuyên gia Đức, để khắc phục những hạn chế này, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện hệ thống quy định, nâng cao hiệu quả quản trị và đẩy mạnh cải cách. Áp lực cạnh tranh không chỉ đến từ Trung Quốc mà còn từ các quốc gia khác trong ASEAN, khi các nền kinh tế này đều đang nỗ lực phát triển và nâng cao vị thế.

Từ góc nhìn đó, ông Jens Ruebbert cho rằng Việt Nam cần tiến thêm một bước trong quá trình phát triển: chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào sản xuất sang nền kinh tế lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Quá trình này đòi hỏi nguồn lực đầu tư, năng lực quản trị rủi ro và sự kết nối tài chính xuyên biên giới ngày càng hiệu quả.

Ông nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng phát triển vượt ra ngoài vai trò một địa điểm sản xuất thay thế trong khu vực. Để khai thác tốt tiềm năng và duy trì đà tăng trưởng dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục nâng cấp năng lực công nghiệp, phát triển thị trường trong nước và tạo dựng nền tảng vững chắc hơn cho đổi mới sáng tạo.