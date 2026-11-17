Các đại biểu cắt băng khai trương Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng. (Ảnh: HUY VŨ)

Điểm chung xuyên suốt hai giai đoạn lịch sử ấy chính là đổi mới tư duy để tạo ra những giá trị mới cho đất nước.

Động lực nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh

Trong 3 ngày từ 16-18/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng năm 2026, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng hơn 1.000 đại biểu, khách mời là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chủ động, tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của ngành.

Mở đầu chuỗi sự kiện là Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng quy tụ hơn 60 gian hàng của 34 cơ quan, đơn vị thuộc khối quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong, ngoài ngành. Các sản phẩm tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), công nghệ thi công hầm NATM và TBM, đô thị thông minh, vật liệu mới, công trình xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Trên cơ sở 761 đề xuất sản phẩm, giải pháp từ 53 cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng đã đánh giá, lựa chọn 138 sản phẩm, giải pháp tiêu biểu để công bố trên Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng; trong đó, 6 sản phẩm được giới thiệu tham luận trực tiếp tại sự kiện, thuộc các lĩnh vực quản lý công trình xây dựng, hàng không, hàng hải, đường sắt và giao thông công cộng.

Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng các đại biểu trải nghiệm nền tảng quản lý số của Tập đoàn Đèo Cả áp dụng tại dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: HUY VŨ)

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ đã hoàn thành đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu, đồng bộ hơn 11 triệu bản ghi với Trung tâm dữ liệu quốc gia; tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 96,8%. Những kết quả này từng bước tạo nền tảng để đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển ngành xây dựng.

Tại chuỗi sự kiện, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã trao Bằng khen cho Tập đoàn Đèo Cả, ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp đóng góp trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành xây dựng.

Cơ hội mới cho doanh nghiệp bứt phá

Tham quan gian trưng bày của Tập đoàn Đèo Cả, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển hạ tầng giao thông. Các giải pháp được giới thiệu từ giải pháp thi công hầm NATM “hệ Đèo Cả”, nền tảng quản trị số đến mô hình PPP++, mô hình liên kết ba nhà: Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp, thể hiện cách doanh nghiệp đưa kinh nghiệm công trường vào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện dự án.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các gian hàng tại Triển lãm. (Ảnh: HUY VŨ)

Tại không gian trưng bày, giới thiệu giải pháp thi công NATM “hệ Đèo Cả”. Bằng cách phân chia tiết diện hầm hợp lý, tận dụng hầm ngang và phần hầm đã đào để mở thêm hướng tiếp cận, giải pháp cho phép tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 5069, cấp tháng 7/2026 cho “Phương pháp thi công hầm đường bộ bằng cách tăng không gian tiếp cận”, được trưng bày cùng mô hình máy khoan hầm ba cần khoan hiện đại.

Bổ trợ cho hoạt động thi công là nhóm thiết bị khảo sát, thu thập dữ liệu số tiên tiến của Đèo Cả gồm máy bay không người lái X500, máy quét LiDAR 3D cầm tay RS7, RS10, thiết bị LiDAR AlphaAir 6 và camera năm ống kính C30. Hệ thống thiết bị này giúp ghi nhận, cập nhật hiện trạng công trường, cung cấp dữ liệu để đối chiếu với thiết kế và hỗ trợ quản lý thi công.

Tại triển lãm, Tập đoàn Đèo Cả giới thiệu nền tảng quản trị số đang ứng dụng tại dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận. Với nguyên tắc “Dữ liệu nhập một lần, sử dụng nhiều lần”, nền tảng kết nối các bên tham gia dự án, liên kết mô hình thông tin công trình (BIM) với dữ liệu về tiến độ, chất lượng, khối lượng, nghiệm thu, thanh toán, nhân sự và thiết bị. Qua đó, đơn vị quản lý có thể theo dõi tình hình thực hiện, nhận diện điểm nghẽn và kịp thời điều phối nguồn lực.

Cùng với nền tảng quản trị số, tại đây cũng giới thiệu phương pháp Đèo Cả huy động nguồn lực thông qua sáng tạo áp dụng mô hình PPP++ tại các dự án PPP theo nguyên tắc “Cộng nguồn lực-Chia trách nhiệm-Nhân giá trị-Trừ lãng phí”, đồng thời phát triển nhân lực bằng liên kết ba nhà: Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp. Chương trình “Học kỳ Đèo Cả” là hoạt động cụ thể hóa mối liên kết này, đưa sinh viên đến công trường để học tập, rèn luyện và giải quyết công việc thực tế.

Trình bày tham luận tại chuỗi sự kiện, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh vấn đề doanh nghiệp chủ động đổi mới trước sức ép về vốn, chi phí và thiếu hụt nhân lực kỹ thuật. Sự khác biệt phải được thể hiện bằng năng suất cao hơn, chi phí hợp lý và hiệu quả xã hội. Đèo Cả cụ thể hóa quan điểm này qua bốn hướng: Đổi mới quản trị, công nghệ thi công, đào tạo nhân lực và tư duy hợp tác. Chuyển đổi số không phải để có những báo cáo đẹp, mà phải kiểm soát được chi phí thực, giảm lãng phí, giảm bộ máy trung gian và nâng cao hiệu quả điều hành.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tham luận. (Ảnh: VŨ HUY)

Từ thực tiễn đó, ông Nguyễn Quang Huy kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm ba nhóm giải pháp có mối liên hệ trực tiếp giữa ứng dụng công nghệ, tổ chức thực hiện và phát triển nguồn nhân lực.

Thứ nhất, về công nghệ và đổi mới, cần hoàn thiện cơ chế đánh giá, thí điểm và ứng dụng công nghệ, biện pháp thi công mới. Những sáng kiến đã được kiểm chứng từ thực tiễn cần được tạo điều kiện áp dụng rộng rãi, góp phần tăng năng suất và giảm giá thành.

Thứ hai, về lựa chọn nhà thầu, cần phát huy mô hình tổng thầu EC/EPC, đánh giá năng lực triển khai thực chất thay vì chú trọng giá thấp; hạn chế chia nhỏ gói thầu, cạnh tranh thiếu lành mạnh và phân tán trách nhiệm. Việc trao quyền chủ động cho doanh nghiệp dẫn dắt phải gắn với trách nhiệm và kiểm soát bằng kết quả cụ thể.

Thứ ba, về nhân lực và chuyển đổi số, cần thúc đẩy mối liên kết Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thiết bị, ứng dụng chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các công trình hạ tầng hiện đại.

Những kiến nghị này hướng đến tạo điều kiện để sáng kiến từ công trường được ứng dụng rộng rãi, giao nhiệm vụ cho các đơn vị có năng lực thực hiện và chuẩn bị đội ngũ đủ khả năng làm chủ công nghệ. Đây cũng là những vấn đề Đèo Cả đặt ra từ quá trình triển khai dự án, đồng thời cụ thể hóa qua các giải pháp được giới thiệu tại gian trưng bày.