ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA Chuyển từ 'có hoạt động' sang 'có kết quả'

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026

Trong giai đoạn mới phải chuyển mạnh từ việc "có hoạt động" sang "có kết quả" đổi mới sáng tạo, từng bước phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, phải đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm để tạo ra năng suất và động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức.

Đổi mới sáng tạo phải đi vào đời sống người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, Việt Nam đã có bước tiến đáng ghi nhận về năng lực đổi mới sáng tạo, cùng với đó hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng từng bước được hình thành và phát triển. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, tác động của đổi mới sáng tạo cần được nhìn nhận từ những kết quả cụ thể đối với từng chủ thể của nền kinh tế.

Đối với nền kinh tế, phải góp phần tăng năng suất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nguồn lực, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề và thị trường mới. Đối với Nhà nước, đổi mới sáng tạo phải góp phần đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ công và giải quyết tốt hơn các vấn đề phát triển. Đối với doanh nghiệp, phải gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ ứng dụng, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đặc biệt, với người dân, thành quả cuối cùng của đổi mới sáng tạo phải được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống, phải tạo ra việc làm nhiều hơn, thu nhập cao hơn, sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên.

Phó Thủ tướng cho rằng cách tiếp cận này cũng cho thấy đổi mới sáng tạo không phải câu chuyện riêng của các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu hay doanh nghiệp công nghệ. Đây phải là quá trình diễn ra trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng doanh nghiệp và trong đời sống của người dân. “Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia vì vậy không chỉ là nơi giới thiệu các công nghệ, sản phẩm, mô hình và thành tựu mới, mà còn là dịp lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng sáng tạo, kết nối nguồn lực và chuyển hóa những nguồn lực đó thành hành động cụ thể”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Cũng theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, giai đoạn tới cần chuyển mạnh từ “có hoạt động” sang “có kết quả” đổi mới sáng tạo, từng bước phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xác định rõ trách nhiệm đổi mới sáng tạo của từng Bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu. Mỗi bộ, ngành cần xác định các bài toán đổi mới sáng tạo trọng tâm; đưa mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách, đồng thời bố trí nguồn lực và định kỳ đánh giá kết quả, tác động.

Thứ hai, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và phát triển thị trường khoa học, công nghệ. Mục tiêu là từng bước hình thành dòng chảy thực sự giữa nhu cầu của doanh nghiệp với nguồn cung công nghệ, chuyên gia, tài chính, sở hữu trí tuệ, các tổ chức trung gian và thị trường.

Thứ ba, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế. Các trung tâm đổi mới sáng tạo cần trở thành đầu mối kết nối doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia, nhà đầu tư và các nguồn lực, tập trung vào lợi thế, bài toán và nhu cầu thực tế.

Các viện nghiên cứu, trường đại học được yêu cầu vừa nâng cao chất lượng nghiên cứu, vừa thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 có chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”. Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải.