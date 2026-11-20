Thầy Lê Phạm Đăng Nghi (bìa trái), Hiệu trưởng Trường TH - THCS Hòa Lợi, xã Hòa Hưng kiểm tra đầu sách về Bác Hồ tại thư viện trường.

Tọa lạc tại ấp Hòa Hiệp, cách trung tâm xã Hòa Hưng khoảng 4,5km, Trường TH - THCS Hòa Lợi có 1 điểm chính và 2 phân hiệu, hiện có 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 39 đảng viên với hơn 600 học sinh ở hai cấp học. Ở địa bàn nông thôn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, không ít học sinh phải sống cùng ông bà do cha mẹ đi làm ăn xa. Bài toán đặt ra cho trường học không chỉ là dạy kiến thức mà còn giữ học sinh đến lớp, thắp lên ngọn lửa hiếu học cho con em vùng sâu.

Trước thực tế đó, ban giám hiệu và Chi bộ Trường TH - THCS Hòa Lợi xác định việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới là chìa khóa để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của đội ngũ giáo viên, đồng thời duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học.

Để việc học tập, thực hành theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, chi bộ trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện bài bản mô hình “Dân vận khéo”, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt lệ chi bộ hằng tháng. Trong mỗi kỳ sinh hoạt định kỳ, đảng viên được phân công kể một mẩu chuyện về Bác, sau đó tập thể cùng phân tích, rút ra bài học và liên hệ trực tiếp với thực tiễn công việc đứng lớp hằng ngày.

Tinh thần học Bác còn lan tỏa thành hành động tự giác của từng cá nhân. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều chủ động đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với vị trí việc làm cụ thể, lấy sự tận tụy với học sinh làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác.

Chính sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, từ năm 2021 đến nay, trường có 100% viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2025, trường có 68,2% cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 23,26% nhận giấy khen cấp huyện, cùng nhiều cá nhân tiêu biểu được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng ba.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, trường vận động giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tăng cường các tiết học thực hành.

Vượt qua những rào cản về điều kiện của trường vùng nông thôn, Trường TH - THCS Hòa Lợi chủ động bắt nhịp thời đại, trở thành điểm sáng về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại địa phương. Ban giám hiệu trường mạnh dạn khuyến khích giáo viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thiết kế bài giảng, giúp giờ lên lớp sinh động, thu hút học sinh hơn. Đến nay, 100% giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm quản lý, chữ ký số và học bạ số, góp phần hiện đại hóa công tác quản trị trường.

Tinh thần học tập, thực hành theo Bác của cán bộ, giáo viên còn lan tỏa qua mô hình “Mỗi thầy cô một tấm lòng”. Ngay từ đầu năm học, trường tổ chức rà soát hoàn cảnh gia đình học sinh nghèo, phân công mỗi đảng viên, giáo viên trực tiếp nhận chăm lo, kèm cặp từ 1 - 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học.

Các thầy cô đến tận nhà thăm hỏi, động viên học sinh và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng, xe đạp, đồng phục, tập sách, thẻ bảo hiểm y tế, với tổng trị giá trên 80 triệu đồng mỗi năm. Nhờ sự tận tâm ấy, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm sâu, cấp trung học cơ sở chỉ còn 0,99%, cấp tiểu học chỉ còn 0,49%.

Thầy Lê Phạm Đăng Nghi, Hiệu trưởng Trường TH - THCS Hòa Lợi, cho biết: “Học Bác không phải là những điều gì quá xa vời mà bắt đầu từ sự đoàn kết nội bộ, ban giám hiệu luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, thực hiện dân chủ công khai để mọi chủ trương đều được tập thể bàn bạc, thống nhất cao. Khi phân công công việc đúng người, đúng sở trường và kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn thì mỗi thầy cô xem việc đổi mới giảng dạy, chăm lo cho học sinh là trách nhiệm và niềm vui tự thân”.

Năm học 2025 - 2026, trường có 32 sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên được công nhận; tỷ lệ học sinh học tập tốt, khá cấp THCS tăng 12,82% so kế hoạch. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100%; toàn trường có 29 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 4 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Chi bộ trường 2 năm liền (2024, 2025) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Năm 2026, Trường TH - THCS Hòa Lợi vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.