Đổi mới sáng tạo trở thành việc làm hàng ngày, là động lực phát triển của toàn xã hội

Sự kiện có sự tham gia của các đồng chí: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng...

Các đại biểu tham quan triển lãm tại sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Ngày hội ĐMST năm nay nhấn mạnh cách tiếp cận lấy toàn xã hội làm chủ thể của ĐMST. Trong đó, Nhà nước kiến tạo môi trường và cơ chế, chính sách thuận lợi; viện nghiên cứu, trường đại học tạo ra tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực; doanh nghiệp đóng vai trò đưa công nghệ, kết quả nghiên cứu và các giải pháp mới vào sản xuất, kinh doanh và thị trường; các tổ chức hỗ trợ, trung gian, quỹ đầu tư và chuyên gia kết nối, thúc đẩy dòng chảy nguồn lực trong hệ thống ĐMST.

Các đại biểu tham quan dự sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đang xác lập những định hướng lớn cho kỷ nguyên phát triển mới. Việc đặt vấn đề xây dựng tầm nhìn phát triển trong 100 năm tiếp theo thể hiện trách nhiệm với tương lai lâu dài của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

Tầm nhìn đó yêu cầu chúng ta vượt lên giới hạn của một nhiệm kỳ, suy nghĩ về những nền tảng phải xây dựng hôm nay để các thế hệ mai sau có thể tiến xa hơn. Yêu cầu đó đòi hỏi tư duy đổi mới. Tư duy đổi mới là cuộc “sắp xếp lại giang sơn” mở ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, nâng cao hiệu lực bộ máy và xây dựng nền quản trị gần dân, phục vụ nhân dân. Ý nghĩa của sự thay đổi phải được thể hiện trong công việc giải quyết nhanh hơn, nguồn lực sử dụng hiệu quả hơn, cơ hội phát triển rộng mở hơn. Tư duy đổi mới là mô hình phát triển Việt Nam được xác định KH-CN, ĐMST, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là động lực chính. Đây là sự chuyển đổi căn bản về cách tạo ra năng lực phát triển của đất nước.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, cần phải tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, năng suất và khả năng làm chủ công nghệ. Mỗi đồng vốn, mỗi nguồn tài nguyên, mỗi giờ lao động phải được sử dụng thông minh hơn. Để thực hiện những định hướng ấy, tư duy đổi mới phải trở thành năng lực hành động trong toàn xã hội. “Mỗi chúng ta sẽ lựa chọn một việc cần thay đổi, một vấn đề cần giải quyết, một sáng kiến cần đưa vào thực tiễn. Mỗi người chủ động hơn một bước, mỗi tổ chức đổi mới thêm một việc, chúng ta sẽ cùng tạo nên năng lực phát triển mới cho đất nước”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Trình diễn robot tại triển lãm của sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ, tinh thần của Ngày hội ĐMST quốc gia không chỉ diễn ra trong hôm nay, mà sẽ trở thành hành động hàng ngày trong từng cơ quan, từng doanh nghiệp, từng viện nghiên cứu, từng trường đại học, từng địa phương và trong toàn xã hội. Theo đó, mỗi sáng kiến có giá trị sẽ có cơ hội được thử nghiệm. Mỗi kết quả nghiên cứu có tiềm năng sẽ có cơ hội trở thành công nghệ đột phá. Mỗi công nghệ có giá trị sẽ có cơ hội trở thành sản phẩm mới. Mỗi sản phẩm ĐMST của Việt Nam sẽ có cơ hội đi ra thị trường trong nước và vươn ra thế giới. Mỗi nguồn lực mà Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội dành cho ĐMST sẽ hướng tới tạo ra năng suất mới, giá trị mới và động lực tăng trưởng mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC.

Để các quan điểm và yêu cầu nêu trên trở thành kết quả thực tế, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan xác định rõ trách nhiệm đổi mới sáng tạo của từng bộ, từng ngành, từng địa phương và người đứng đầu. Mỗi bộ, ngành phải xác định các bài toán ĐMST trọng tâm; đưa mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu ĐMST vào kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách; bố trí nguồn lực thực hiện; định kỳ đánh giá kết quả và tác động.

Các đại biểu tham quan triển lãm tại sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và phát triển thị trường KH-CN. Từng bước hình thành dòng chảy thực sự giữa nhu cầu của doanh nghiệp với nguồn cung công nghệ, chuyên gia, tài chính, sở hữu trí tuệ, tổ chức trung gian và thị trường. “Các viện nghiên cứu, trường đại học phải vừa nâng cao chất lượng nghiên cứu, vừa thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hội nhập quốc tế về đổi mới sáng tạo phải phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao năng lực công nghệ trong nước và vị thế của Việt Nam trong các mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ.