Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Lai Châu

Các đại biểu tham gia buổi hội thảo. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 5/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030. Qua đó, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, nền tảng quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện tiềm năng, cơ hội, khó khăn, hạn chế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; đề xuất giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả kết nối cung-cầu công nghệ.

Các đại biểu tập trung bàn thực trạng, tiềm năng, cơ hội và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng UAV thông minh phục vụ quản lý và phát triển kinh tế-xã hội.

Hội thảo là cơ hội để Lai Châu đánh giá thực trạng, tiềm năng, khó khăn vướng mắc trong phát triển khoa học, công nghệ của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý để thu hút nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm, lựa chọn, đồng hành cùng tỉnh trong phát triển sản phẩm; hỗ trợ đánh giá chất lượng, giá trị, khả năng ứng dụng và tiềm năng thị trường; hướng dẫn xác lập, bảo hộ quyền đối với sản phẩm, kết quả nghiên cứu, sáng tạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội thảo.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp được đề nghị chủ động nghiên cứu, phát triển sản phẩm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là các cây trồng, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; gắn nghiên cứu với sản xuất và nhu cầu thị trường. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phù hợp thực tiễn địa phương.