Đổi mới sáng tạo, thích ứng với sự thay đổi trong doanh nghiệp ở Công ty Thủy điện Đại Ninh

Với mục tiêu duy trì và tập trung đẩy mạnh thực thi VHDN và quy tắc ứng xử, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi ứng xử, nền nếp và trang bị các kỹ năng cần thiết trong công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Ông Nguyễn Viết Tài, Phó Giám đốc công ty phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Chương trình đào tạo lần này, Công ty đã mời Tiến sĩ Hồ Chí Dũng, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh tế, Đại học Phenikaa về giảng dạy cho CBCNV công ty.

Tiến sĩ Hồ Chí Dũng truyền đạt các chuyên đề cho CBCNV công ty

Chương trình đào tạo đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc cho các học viên với những bài giảng cuốn hút, chất lượng và ý nghĩa. Học viên ấn tượng với những nội dung như: Kết nối và thấu hiểu; nạp lại năng lượng và thích ứng; “Bản đồ pin của tôi” với 3 nguồn “xả pin” và 3 nguồn “sạc pin”; thực hành được 2 kỹ thuật phục hồi 2 phút và nghi thức tan ca; sống giá trị với 6 nét văn hoá tiêu biểu của EVNGENCO1 “Nhân – Tâm – Đồng – Tiến – Trí – Bền”; đổi mới cùng nhau bằng việc biến một phiền toái trong công việc thành một ý tưởng “mới và tốt hơn”.

Khép lại chương trình, mỗi học viên xây dựng cam kết hành động trong 90 ngày, xác định một nét văn hóa muốn thực hành rõ nét hơn, một việc làm cụ thể có thể triển khai trong 30 ngày và một cách duy trì, chia sẻ năng lượng tích cực với đồng nghiệp. Hoạt động viết lời cảm ơn gửi đến những người đã hỗ trợ mình cũng góp phần lan tỏa tinh thần ghi nhận, trân trọng những đóng góp thầm lặng trong tập thể.

Chương trình đào tạo Văn hóa doanh nghiệp năm 2026 không chỉ hướng đến nâng cao nhận thức, mà còn đặt trọng tâm vào chuyển hóa nhận thức thành hành động. Từ việc dám nói, biết lắng nghe, chủ động học hỏi đến tinh thần cải tiến và trách nhiệm với kết quả cuối cùng, mỗi CBCNV đều có thể góp phần làm cho văn hóa công ty hiện diện rõ nét hơn trong công việc hằng ngày.

Với tinh thần “Đoàn kết – Năng động – Hiệu quả”, Công ty Thủy điện Đại Ninh tiếp tục hướng đến xây dựng môi trường làm việc tích cực, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng phối hợp và lan tỏa các giá trị văn hóa EVNGENCO1. Bởi văn hóa doanh nghiệp chỉ thực sự bền vững khi mỗi người cùng tin, cùng trân trọng và cùng hành động vì mục tiêu chung.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của chương trình đào tạo

CBCNV tham gia khóa học nghiêm túc

Học viên tham gia thử thách “Tháp nước Đại Ninh”

Học viên chia sẻ 3 nguồn xả pin, 3 nguồn sạc pin

Anh Tô Văn Trọng chia sẻ sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đổi mới sáng tạo trong công việc

CBCNV thể hiện quyết tâm, đồng lòng xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo