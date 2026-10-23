Đổi mới sáng tạo, thích ứng với sự thay đổi trong doanh nghiệp ở Công ty Thủy điện Đại Ninh
Ngày 23/10/2026, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tổ chức chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp (VHDN) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thích ứng với sự thay đổi trong doanh nghiệp” cho toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) tại trụ sở chính công ty.
Với mục tiêu duy trì và tập trung đẩy mạnh thực thi VHDN và quy tắc ứng xử, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi ứng xử, nền nếp và trang bị các kỹ năng cần thiết trong công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
Chương trình đào tạo lần này, Công ty đã mời Tiến sĩ Hồ Chí Dũng, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh tế, Đại học Phenikaa về giảng dạy cho CBCNV công ty.
Chương trình đào tạo đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc cho các học viên với những bài giảng cuốn hút, chất lượng và ý nghĩa. Học viên ấn tượng với những nội dung như: Kết nối và thấu hiểu; nạp lại năng lượng và thích ứng; “Bản đồ pin của tôi” với 3 nguồn “xả pin” và 3 nguồn “sạc pin”; thực hành được 2 kỹ thuật phục hồi 2 phút và nghi thức tan ca; sống giá trị với 6 nét văn hoá tiêu biểu của EVNGENCO1 “Nhân – Tâm – Đồng – Tiến – Trí – Bền”; đổi mới cùng nhau bằng việc biến một phiền toái trong công việc thành một ý tưởng “mới và tốt hơn”.
Khép lại chương trình, mỗi học viên xây dựng cam kết hành động trong 90 ngày, xác định một nét văn hóa muốn thực hành rõ nét hơn, một việc làm cụ thể có thể triển khai trong 30 ngày và một cách duy trì, chia sẻ năng lượng tích cực với đồng nghiệp. Hoạt động viết lời cảm ơn gửi đến những người đã hỗ trợ mình cũng góp phần lan tỏa tinh thần ghi nhận, trân trọng những đóng góp thầm lặng trong tập thể.
Chương trình đào tạo Văn hóa doanh nghiệp năm 2026 không chỉ hướng đến nâng cao nhận thức, mà còn đặt trọng tâm vào chuyển hóa nhận thức thành hành động. Từ việc dám nói, biết lắng nghe, chủ động học hỏi đến tinh thần cải tiến và trách nhiệm với kết quả cuối cùng, mỗi CBCNV đều có thể góp phần làm cho văn hóa công ty hiện diện rõ nét hơn trong công việc hằng ngày.
Với tinh thần “Đoàn kết – Năng động – Hiệu quả”, Công ty Thủy điện Đại Ninh tiếp tục hướng đến xây dựng môi trường làm việc tích cực, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng phối hợp và lan tỏa các giá trị văn hóa EVNGENCO1. Bởi văn hóa doanh nghiệp chỉ thực sự bền vững khi mỗi người cùng tin, cùng trân trọng và cùng hành động vì mục tiêu chung.
Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của chương trình đào tạo
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-moi-sang-tao-thich-ung-voi-su-thay-doi-trong-doanh-nghiep-o-cong-ty-thuy-dien-dai-ninh-470888.html