Đổi mới sáng tạo phải tạo ra sản phẩm và giá trị kinh tế

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ trao Giải thưởng thương hiệu Việt vươn tâm thế giới cho các doanh nghiệp - Ảnh: Chinhphu.vn

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 đã diễn ra Gala Better Choice Awards 2026

Năm nay, giải thưởng vinh danh 45 hạng mục thuộc bốn nhóm gồm Innovative Choice Awards, Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Nation Builders Awards.

Các sản phẩm, giải pháp được lựa chọn trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ, nền tảng số đến phương tiện xanh và những doanh nghiệp tham gia kiến tạo các nền tảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Better Choice Awards 2026 mang chủ đề “Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới”, hướng tới thúc đẩy những giải pháp có khả năng ứng dụng vào thực tế và tạo giá trị cho người sử dụng.

Điểm đáng chú ý từ sự kiện không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được vinh danh mà còn là yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo từ nghiên cứu sang thị trường.

Theo đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, kết quả nghiên cứu chỉ thực sự tạo tác động khi được chuyển giao; công nghệ phải được ứng dụng và đổi mới sáng tạo cần được chuyển hóa thành sản phẩm, năng suất và giá trị kinh tế cụ thể.

Đây cũng là bài toán đang đặt ra đối với nhiều doanh nghiệp khi đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, trí tuệ nhân tạo hay chuyển đổi số. Giá trị của đổi mới không chỉ nằm ở số lượng sáng kiến hoặc công nghệ được thử nghiệm mà cuối cùng phải được thể hiện thông qua khả năng ứng dụng và hiệu quả thực tế.

Better Choice Awards được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những giá trị đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng trong thực tiễn và phục vụ người tiêu dùng. Năm 2026 là mùa thứ tư của giải thưởng, với sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Cục Đổi mới sáng tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị tổ chức.

Ở góc độ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo ngày càng gắn chặt với năng lực cạnh tranh. Việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển chỉ tạo ra lợi thế bền vững khi kết quả có thể được thương mại hóa, giúp cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí hoặc hình thành thị trường mới.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp theo hướng thực chất: khuyến khích sáng kiến nhưng đồng thời phải có cơ chế đánh giá kết quả, khả năng ứng dụng và giá trị mà sáng kiến tạo ra.

Thay vì coi đổi mới sáng tạo là một hoạt động phong trào, doanh nghiệp có thể từng bước lượng hóa bằng những chỉ tiêu như tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm mới, số giải pháp được thương mại hóa, mức tiết giảm chi phí, năng suất lao động hay giá trị tài sản trí tuệ được hình thành.

Khi đổi mới sáng tạo được đo bằng kết quả thị trường, hoạt động nghiên cứu và phát triển mới có thể trở thành một bộ phận thực chất của chiến lược kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.