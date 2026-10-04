Đổi mới sáng tạo phải tạo ra kết quả và giá trị thực chất

Phát biểu khai mạc Diễn đàn "Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026" ngày 4/10, ông Nguyễn Mai Dương cho biết, sau khi Nghị quyết 57-NQ/TW được ban hành, nhiều chủ trương đã được thể chế hóa như Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Công nghệ cao, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ… Các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo lập hành lang pháp lý cho nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội.

Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Nguyễn Mai Dương phát biểu tại sự kiện.

Tuy nhiên, với thông điệp "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội", Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đặt ra yêu cầu phải tạo ra những hành động cụ thể, kết quả thực chất và tác động vào sự phát triển của toàn xã hội.

Để đáp ứng những yêu cầu trên, theo ông Dương, cần tập trung vào ba trụ cột là khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đặc biệt là công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy việc khai thác, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ để đưa kết quả nghiên cứu và công nghệ trở thành tài sản, sản phẩm và giá trị thị trường.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, cần coi doanh nghiệp là chủ thể trung tâm của đổi mới sáng tạo, hình thành các cơ chế hợp tác thực chất giữa viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức trung gian, nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia sẽ tạo điều kiện kết nối dữ liệu, tri thức, năng lực tính toán và các chủ thể; rút ngắn chu kỳ nghiên cứu - thử nghiệm - ứng dụng; đồng thời tạo điều kiện để các kết quả đổi mới sáng tạo được mở rộng trong ngành, địa phương và toàn quốc.

“Ba trụ cột này không thể tách rời nhau. Công nghệ chiến lược tạo ra năng lực mới; đổi mới sáng tạo biến tri thức, công nghệ thành các sản phẩm, mô hình giá trị và hiệu quả; chuyển đổi số tạo hạ tầng để các kết quả được kết nối, mở rộng và lan tỏa nhanh hơn”, ông Dương nhận định.