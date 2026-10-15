Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ những bài toán cụ thể của Cà Mau

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2026, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau) mang sứ mệnh trở thành “hạt nhân” kết nối các nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Dù là một đơn vị non trẻ, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh đã nỗ lực đạt được những kết quả ban đầu rất đáng ghi nhận. Đến nay, trung tâm đã tiếp nhận hơn 130 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đăng ký tham gia các cuộc thi; các nền tảng số cũng được khai thác để mở rộng trong cộng đồng, trong đó nội dung trên Facebook ghi nhận gần 500.000 lượt xem.

Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau (bên trái) đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tuy thành lập chưa lâu nhưng trung tâm đã bước đầu hình thành môi trường gắn kết giữa quản lý nhà nước, các viện, trường đại học, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt (đứng) thông tin tại buổi làm việc về việc sắp xếp nhân sự tại Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo sáp nhập. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Hoạt động kết nối bước đầu mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Trung tâm đang thúc đẩy trao đổi với Đại học Arizona (Mỹ) về nghiên cứu vi-rút gây bệnh trên tôm, hướng đến phát triển nguồn tôm giống Cà Mau có khả năng kháng bệnh; kết nối với Đại học Arizona và Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về định hướng xây dựng cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định thủy sản, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Văn Dũng (bàn ngang phía trên) chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Gần đây, đơn vị này còn kết nối với đoàn công tác Israel để trao đổi về mô hình nuôi tôm không xả thải và lĩnh vực năng lượng; mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong hoạt động sáng tạo, hướng đến khai thác tiềm năng công nghiệp văn hóa của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình vận hành của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cũng bộc lộ một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và cơ chế vận hành. Không gian làm việc, nghiên cứu và tổ chức hoạt động cho sinh viên, thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (bên phải) phát biểu tại buổi làm việc, nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, đổi mới sáng tạo là một lĩnh vực khó và chịu nhiều sức ép. Vì vậy, hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo không thể áp đặt tư duy quản lý rập khuôn mà cần có sự tiếp cận linh hoạt, chấp nhận tính thử nghiệm.

Trong đó, đặc biệt ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu cấp thiết của Cà Mau như: công nghệ nuôi trồng thủy sản, chất lượng con giống, kiểm định thủy sản, phát triển năng lượng, logistics và nâng cao năng lực khu vực kinh tế tư nhân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng tham gia ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Văn Dũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng định hướng phát triển dài hạn, xác định rõ trọng tâm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và có cơ chế phù hợp để thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao. Hoạt động nghiên cứu cần gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc, chỉ rõ đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính chiến lược của khoa học công nghệ đối với sự bứt phá của Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải khẳng định: “Đây không phải là sức ép, đây là sứ mệnh!”.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, đổi mới sáng tạo không phải là câu chuyện riêng của Sở Khoa học và Công nghệ hay Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện cho những cá nhân, tổ chức dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển chung.

Để tháo gỡ triệt để các vướng mắc của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau chỉ đạo Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo phát huy hơn nữa vai trò kết nối, tập hợp nguồn lực và tổ chức triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch hành động 90 ngày, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trước mắt để Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ổn định hoạt động.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất cơ chế thu hút nhân tài, hoàn thiện phương án vận hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định.