Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: HÀ MINH)

Chủ đề “Mạch nguồn tri ân” thể hiện thông điệp về dòng chảy bền bỉ của tri thức, tình thầy trò và y đức được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong môi trường đào tạo y dược, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà còn bồi đắp nhân cách, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái cho các thế hệ thầy thuốc tương lai.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam (Học viện) nhấn mạnh, kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, trân trọng những giá trị được vun đắp và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã góp phần xây dựng, phát triển Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy cho biết, với sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, thời gian qua, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam đã khẳng định vai trò tiên phong dẫn đầu trong đào tạo, được Bộ Y tế, Hội đồng Y khoa quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các nhiệm vụ quan trọng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng đào tạo và đánh giá năng lực hành nghề, Học viện vinh dự được Hội đồng Y khoa Quốc gia tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực dành cho bác sĩ Y học cổ truyền, phục vụ Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027.

Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành y học cổ truyền, Học viện đã tích cực chủ động phối hợp Hội đồng Y khoa Quốc gia, Tiểu ban Y học cổ truyền cùng các chuyên gia, nhà khoa học và cơ sở đào tạo, khám, chữa bệnh tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, các chương trình tập huấn chuyên môn nhằm xây dựng danh mục các vấn đề chuyên môn cốt lõi, hoàn thiện khung ma trận đề thi (Test Blueprint), thống nhất định hướng xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và chuẩn hóa các nội dung đánh giá.

Quá trình triển khai có sự tham gia tích cực của đội ngũ giảng viên, chuyên gia đầu ngành, góp phần bảo đảm tính khoa học, khách quan, thực tiễn và phù hợp với đặc thù chuyên môn của Y học cổ truyền.

Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn của Học viện trong việc đồng hành cùng Hội đồng Y khoa Quốc gia chuẩn hóa năng lực hành nghề, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ bác sĩ Y học cổ truyền và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam đã được đưa vào danh sách 5 trường trọng điểm Quốc gia ngành y tế để được đầu tư. Đây là vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm với ngành y học cổ truyền và ngành y tế.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, cùng với phát triển đội ngũ, Học viện đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế. Quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở y tế tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Pháp, Thụy Điển… ngày càng được tăng cường, tập trung vào trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu dược liệu, đào tạo Y học cổ truyền và phát triển chuyên môn. Qua đó, tạo thêm nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu và tiếp cận kinh nghiệm quốc tế cho đội ngũ giảng viên, sinh viên.

“Đằng sau những dấu mốc và kết quả ấy là sự đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ thầy cô giáo. Có những người đã dành phần lớn cuộc đời cho bục giảng, cho nghiên cứu và công tác chuyên môn; có những người đã đặt những viên gạch đầu tiên, kiên trì vun đắp nền móng để Học viện có được vị thế hôm nay”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy khẳng định.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, chuyên gia, nhà khoa học cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã đóng góp cho sự hình thành và phát triển của Học viện.

Giám đốc Học viện cũng mong muốn đội ngũ giảng viên hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời truyền cho các thế hệ sinh viên không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả y đức, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của người thầy thuốc.

Nhiều cá nhân, tập thể của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam vinh dự nhận bằng khen, Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ trưởng Y tế tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Viện Nghiên cứu Khoa học sức khỏe, Hội Quân Dân y Việt Nam đã trao tặng Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam bộ tranh kinh lạc-huyệt vị được biên soạn bằng 5 ngôn ngữ: Việt, Anh, Nga, Pháp, Đức.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam vinh dự nhận bằng khen và Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

Trong khuôn khổ chương trình, Học viện tổ chức triển lãm ngoài trời “Cuốn y văn tri ân khổng lồ”. Mô hình được thiết kế lấy cảm hứng từ cuốn sách y văn cổ mở đôi kết hợp tủ thuốc truyền thống, lưu giữ những câu chuyện về thầy cô do chính sinh viên các lớp gửi về. Những “ngăn kéo tri ân” phía dưới mô hình là nơi giảng viên và sinh viên gửi gắm lời cảm ơn qua từng tấm thiệp.