Đổi mới sáng tạo là một phần không thể thiếu trong y học

Nhiều nghiên cứu khoa học được báo cáo, chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: Minh Hoàng)

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bệnh viện Bưu điện về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện thông minh vào năm 2030, ngày 24/10 Bệnh viện Bưu điện tổ chức Hội nghị khoa học năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong Y học - Từ nghiên cứu đến thực hành lâm sàng”. Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, cán bộ y tế chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và phát triển bệnh viện.

Tổng số có 37 bài báo cáo khoa học được tập hợp trong cuốn kỷ yếu, trong đó có 19 báo cáo được lựa chọn trình bày trực tiếp, chia thành ba phiên khoa học. Những báo cáo này phản ánh các lĩnh vực chuyên môn mũi nhọn cũng như những sáng kiến trong công tác quản lý và phục vụ người bệnh của bệnh viện. Những dữ liệu và kinh nghiệm được chia sẻ sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi học thuật, hoàn thiện quy trình chuyên môn, ứng dụng hiệu quả những tiến bộ kỹ thuật và nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh.

Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Trần Hùng Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện cho biết: Qua 70 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện đã trở thành một bệnh viện đa khoa hạng I. Đơn vị đang triển khai hơn 11.000 kỹ thuật chuyên môn được Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội phê duyệt, từng bước đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Đến nay, ngoài việc tập trung chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên ngành bưu chính viễn thông, bệnh viện còn tích cực tham gia khám bệnh, cấp cứu, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, hoạt động y tế dự phòng cho nhân dân trên địa bàn và tham gia y tế cộng đồng; đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế, tham gia phòng, chống dịch bệnh; tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Trong quá trình phát triển, Bệnh viện Bưu điện đã không ngừng mở rộng và nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn.

Bác sĩ Bệnh viện Bưu điện triển khai kỹ thuật can thiệp điều trị cho người bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tuy nhiên, trong nhiều năm tập trung phát triển chuyên môn nên việc thực hiện các nghiên cứu để đánh giá một cách khách quan, khoa học về những gì đã làm được và sẽ triển khai trong thời gian tới theo từng giai đoạn chưa được quan tâm một cách thỏa đáng. Số lượng nghiên cứu, chất lượng các nghiên cứu chưa tương xứng với những kết quả chuyên môn mà bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua. Nhiều lĩnh vực là thế mạnh của bệnh viện chưa được nghiên cứu, tổng kết đầy đủ, từ đó đưa ra luận cứ khoa học để có thể phổ biến mạnh mẽ ra cộng đồng và giới y khoa trong và ngoài nước. Đây cũng là động lực để bệnh viện thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chú trọng tổng kết thực tiễn và đưa các kết quả có giá trị vào hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tạo bước đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bệnh viện Bưu điện đã và đang tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi số trong khám bệnh, chữa bệnh.

Bệnh viện tiếp tục triển khai nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị thực tiễn, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như hỗ trợ sinh sản, tế bào gốc và y học tái tạo, phẫu thuật nội soi, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp ít xâm lấn. Đồng thời, bệnh viện từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, khám bệnh, chữa bệnh, hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả phục vụ người bệnh. Những kết quả đó là nền tảng quan trọng để bệnh viện tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gắn kết nghiên cứu khoa học với thực hành lâm sàng.