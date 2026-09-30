Đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Khối thi đua số 4/BTTM đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, rộng khắp, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, Đảng ủy, chỉ huy và Hội đồng TĐKT các đơn vị trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, gắn liền với việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đại tá Phạm Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, các đơn vị trong Khối đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nổi bật là phục vụ tốt các nghi lễ lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội; công tác bảo vệ an toàn, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới và giáo dục - đào tạo được duy trì nghiêm túc, nâng cao chất lượng; hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trong Khối đạt kết quả xuất sắc, các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận đều vượt kế hoạch, bảo đảm ổn định thu nhập cho người lao động.

Đại tá Phạm Ngọc Bút, Phụ trách Chính ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Văn Hùng nhấn mạnh trong thời gian tới, Khối thi đua số 4/BTTM cần tiếp tục quán triệt tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tiếp tục thực hiện tốt “6 rõ” (rõ mục tiêu, rõ đối tượng, rõ nội dung, rõ thời gian, rõ thành tích, rõ kết quả); làm tốt công tác giới thiệu các mô hình, cách làm hay, sáng tạo để lan tỏa, nhân rộng, quan tâm thực hiện tốt công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền, cổ động, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Quang cảnh hội nghị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2027, Khối xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Khối tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số và cải cách hành chính, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.