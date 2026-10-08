Đổi mới sáng tạo đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Kết quả này phản ánh những chuyển biến trong phương thức quản trị, phục vụ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Thời gian qua, thành phố đã đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu và công nghệ để cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hàng nghìn thủ tục hành chính được cung cấp trên môi trường điện tử; nhiều quy trình được cấu trúc lại theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp. Nền tảng iHanoi là một thí dụ rõ nét. Không chỉ cung cấp các tiện ích phục vụ đời sống, iHanoi còn tạo kênh để người dân phản ánh trực tiếp những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Thông tin từ người dân trở thành một nguồn dữ liệu giúp chính quyền nhận diện vấn đề, theo dõi tiến độ và tổ chức xử lý. Cách làm này tạo ra sự thay đổi đáng kể trong quan hệ giữa chính quyền và người dân. Người dân là đối tượng thụ hưởng dịch vụ công và trở thành chủ thể tham gia vào quá trình quản trị. Chính quyền có thêm thông tin từ thực tiễn để điều chỉnh cách làm.

Đổi mới sáng tạo ở Hà Nội không chỉ nằm ở những công nghệ hiện đại, mà thể hiện ở cách chính quyền giải quyết công việc và phục vụ xã hội. Từ đổi mới quản trị, Hà Nội đang mở rộng không gian đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp. Thành phố thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, kết nối các tổ chức khoa học, doanh nghiệp, trường đại học và các trung tâm đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để nghiên cứu, công nghệ được chuyển giao và thương mại hóa. Đây cũng là hướng đi quan trọng để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khi doanh nghiệp tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ, hình thành sản phẩm mới, đổi mới sáng tạo sẽ trực tiếp góp phần tạo việc làm, nâng giá trị gia tăng và mở rộng thị trường.

Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo càng có ý nghĩa quan trọng. Thành phố cần tiếp tục biến những lợi thế về nhân lực, nghiên cứu, thị trường và hệ sinh thái doanh nghiệp thành sản phẩm, công nghệ và năng lực sản xuất mới. Khi công nghệ giúp thủ tục thuận tiện hơn, dữ liệu giúp quyết định sát thực tiễn hơn, người dân có thêm tiếng nói và doanh nghiệp có thêm không gian sáng tạo, đổi mới sáng tạo sẽ thật sự trở thành phương thức đưa chính quyền gần người dân hơn và tạo thêm động lực cho Thủ đô phát triển.