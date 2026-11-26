Đại diện lãnh đạo các sở: Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể địa phương tập trung phân tích tiềm năng, lợi thế cũng như những định hướng phát triển nông nghiệp và du lịch của tỉnh trong bối cảnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo.

Các ý kiến tham luận khẳng định, nông nghiệp và du lịch là hai lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, đồng thời có mối quan hệ tương hỗ, bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, kinh tế bản địa và khả năng tạo ra giá trị gia tăng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là điểm giao thoa, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết giữa hai lĩnh vực. Nông nghiệp không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn tạo nên cảnh quan, không gian trải nghiệm và chất liệu bản sắc cho du lịch. Ngược lại, du lịch góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, điểm nghẽn trong liên kết giữa nông nghiệp và du lịch hiện nay, nhất là việc khai thác giá trị sản phẩm bản địa, ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng sản phẩm đặc trưng và hình thành chuỗi liên kết bền vững.

Từ thực tiễn đó, nhiều giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo đã được đề xuất, như: Nâng cao giá trị nông sản thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn; đẩy mạnh số hóa di sản, phát triển du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái liên kết nông nghiệp - văn hóa - du lịch - thương mại, kết nối các sản phẩm OCOP, nông sản, làng nghề, cơ sở lưu trú, ẩm thực và điểm đến thành những gói trải nghiệm hấp dẫn, sản phẩm quà tặng đặc trưng và các kênh tiêu thụ hiệu quả.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể địa phương trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường kết nối giữa Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà nông. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái liên kết, hợp tác và đổi mới sáng tạo, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Thông qua hội thảo, tỉnh Phú Thọ hướng tới thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và du lịch; nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các chuỗi du lịch đặc sắc, khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa và nguồn lực bản địa. Từ đó, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.