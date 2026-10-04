Đổi mới sáng tạo- động lực phát triển của toàn xã hội

Các đại biểu dự sự kiện

Tham dự sự kiện có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Cùng dự sự kiện có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải...

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cùng Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tham quan sản phẩm KH và CN

Đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Thời gian qua, Việt Nam đã có bước tiến đáng ghi nhận về năng lực đổi mới sáng tạo. Theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026, Việt Nam xếp thứ 43/139 nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025, đạt mục tiêu Chính phủ đặt ra.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từng bước được hình thành và phát triển. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện có trên 4.000 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khởi nghiệp; khoảng 208 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ; 34,6% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, có 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ đang hoạt động.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia không chỉ là dịp để giới thiệu công nghệ, sản phẩm, mô hình và thành tựu mới, đây còn là dịp để lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng sáng tạo, kết nối nguồn lực và chuyển hóa thành hành động cụ thể, để đổi mới sáng tạo thực sự đi vào từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh buổi lễ

Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo không chỉ là một lĩnh vực cần được quan tâm thúc đẩy, mà còn là một động lực cần được kích hoạt mạnh mẽ trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội.

Đối với nền kinh tế, đổi mới sáng tạo phải góp phần tăng năng suất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nguồn lực, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề và thị trường mới.

Đối với Nhà nước, đổi mới sáng tạo phải góp phần đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ công và giải quyết tốt hơn những vấn đề phát triển.

Đối với doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo phải giúp ứng dụng, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đối với người dân, thành quả cuối cùng của đổi mới sáng tạo phải là việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên.

Các đại biểu dự buổi lễ

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan tập trung xác định rõ trách nhiệm đổi mới sáng tạo của từng bộ, từng ngành, từng địa phương và người đứng đầu. Mỗi bộ, ngành phải xác định các bài toán đổi mới sáng tạo trọng tâm của ngành mình; đưa mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách; bố trí nguồn lực thực hiện; định kỳ đánh giá kết quả và tác động.

Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và phát triển thị trường khoa học, công nghệ. Từng bước hình thành dòng chảy thực sự giữa nhu cầu của doanh nghiệp với nguồn cung công nghệ, chuyên gia, tài chính, sở hữu trí tuệ, tổ chức trung gian và thị trường.

Các đại biểu phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026

Bên cạnh đó, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế. Các trung tâm đổi mới sáng tạo phải trở thành đầu mối kết nối doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia, nhà đầu tư và các nguồn lực; tập trung vào lợi thế, bài toán và nhu cầu thực tế. Các viện nghiên cứu, trường đại học phải vừa nâng cao chất lượng nghiên cứu, vừa thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hội nhập quốc tế về đổi mới sáng tạo phải phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao năng lực công nghệ trong nước và vị thế của Việt Nam trong các mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Với quyết tâm cao, hành động cụ thể và tinh thần dám nghĩ, dám làm, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tin tưởng rằng đổi mới sáng tạo sẽ thực sự trở thành động lực mạnh mẽ để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế; góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc sự kiện

Phải tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, công nghệ

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhấn mạnh sự cần thiết của tư duy đổi mới trong bối cảnh hiện nay, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, tư duy đổi mới là mô hình phát triển Việt Nam được xác định dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực chính. Đây là sự chuyển đổi căn bản về cách tạo ra năng lực phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh phải tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, năng suất và khả năng làm chủ công nghệ. Để thực hiện những định hướng ấy, tư duy đổi mới phải trở thành năng lực hành động trong toàn xã hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao Giải Sáng kiến Khoa học năm 2026 cho các cá nhân, tổ chức đạt giải

Đánh giá, chiều sâu của một quốc gia khởi nghiệp nằm ở khả năng nuôi dưỡng sáng kiến và tạo cơ hội để sáng kiến ấy trở thành hiện thực, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng, một người trẻ có ý tưởng cần tìm được người hướng dẫn. Một nhóm nghiên cứu có công nghệ cần gặp được doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có sản phẩm mới cần có cơ hội thử nghiệm và tiếp cận thị trường. Tinh thần khởi nghiệp cũng cần thể hiện trong những tổ chức đã hoạt động nhiều năm, luôn học hỏi, luôn tìm cơ hội mới, luôn sẵn sàng tự làm mới mình.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân mong muốn với mỗi người dân, tư duy đổi mới bắt đầu từ học tập suốt đời, chủ động tiếp cận công nghệ và cải tiến công việc hằng ngày. Một sáng kiến giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí hay nâng cao chất lượng đều đáng được trân trọng.

Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao giải cho các cá nhân đạt Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026

Nhấn mạnh, khát vọng lớn cần được thực hiện bằng những công việc cụ thể, bền bỉ, có kết quả, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân mong muốn đến với ngày hội đổi mới sáng tạo, mỗi người sẽ lựa chọn một việc cần thay đổi, một vấn đề cần giải quyết, một sáng kiến cần đưa vào thực tiễn, để cùng tạo nên năng lực phát triển mới cho đất nước.

Các đại biểu chúc mừng 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026

Hà Nội dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Tại sự kiện, Ban tổ chức đã công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo đó, 5 địa phương dẫn đầu lần lượt là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; Thành phố Hải Phòng; Thành phố Quảng Ninh; Thành phố Bắc Ninh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện:

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách về khoa học và công nghệ

Các đại biểu tham quan sản phẩm công nghệ trưng bày

Các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghệ

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm khoa học và công nghệ

Nhiều công nghệ hiện đại được giới thiệu đến đại biểu

Nhiều sản phẩm công nghệ từ các công ty lớn được giới thiệu trưng bày

Các sản phẩm công nghệ dược phẩm được giới thiệu tại gian trưng bày

Công ty Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK giới thiệu công nghệ tự động hoá sản phẩm tại nhà máy