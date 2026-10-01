Đổi mới sáng tạo, động lực bứt phá của ngành công thương

Gắn lý luận với bài toán thực tiễn

Thực hiện Công văn số 7382/BKHCN-ĐMST của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công thương) đã ban hành hướng dẫn triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 (từ ngày 25/9 đến ngày 5/10/2026).

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội", tinh thần xuyên suốt được quán triệt: Đổi mới sáng tạo phải bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị và giải quyết triệt để các bài toán thực tiễn của ngành.

Đổi mới sáng tạo là chìa khóa then chốt nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia của ngành công thương. (Thiết kế: Mai Huyên)

Nhìn lại cơ cấu tăng trưởng kinh tế, công thương là ngành kinh tế kỹ thuật đa lĩnh vực, giữ vai trò xương sống. Vì vậy, đổi mới sáng tạo không thể chung chung, mà phải tập trung đột phá vào các lĩnh vực mũi nhọn: sản xuất công nghiệp, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, logistics, thương mại điện tử, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn. Đây chính là những "địa hạt" mà việc cải tiến quy trình, chuyển giao công nghệ mới và thương mại hóa kết quả nghiên cứu sẽ tạo ra giá trị gia tăng tức thì cho nền kinh tế.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số góp phần kết nối hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công thương. (Ảnh: Mai Huyên)

Đối với hệ thống các viện, trường đại học trực thuộc bộ, nhiệm vụ trọng tâm là dịch chuyển từ "nghiên cứu thuần túy" sang "nghiên cứu theo đơn đặt hàng". Mọi hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và thử nghiệm phải lấy doanh nghiệp và thị trường làm trung tâm; ưu tiên các giải pháp có khả năng chuyển giao, giải quyết các "điểm nghẽn" kỹ thuật của địa phương và doanh nghiệp.

Kết nối hệ sinh thái, phát huy sức mạnh truyền thông

Trọng tâm của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 - đặc biệt là Lễ chào mừng diễn ra ngày 4/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - là thiết lập các kênh kết nối cung-cầu công nghệ, thu hút nguồn lực đầu tư và thúc đẩy hợp tác đa bên giữa Nhà nước, viện-trường, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính. Để tinh thần này thấm sâu vào từng cơ quan, đơn vị, vai trò của truyền thông chính sách giữ vị trí mở đường.

Các cơ quan báo chí, thông tấn thuộc Bộ Công thương và các cơ quan báo chí hợp tác chủ động xây dựng chiến lược truyền thông đa phương tiện toàn diện (từ bài viết chuyên sâu, phóng sự, tọa đàm đến infographic, podcast, video ngắn). Nội dung truyền thông tập trung biểu dương các mô hình điển hình, tôn vinh các nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ quản lý và sinh viên có sáng kiến xuất sắc; đồng thời lan tỏa các giá trị thiết thực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Đổi mới sáng tạo không chỉ là một hoạt động hưởng ứng, mà cần trở thành động lực được hình thành từ từng ý tưởng, từng sáng kiến, từng kết quả nghiên cứu và từng cách làm mới, cùng hướng tới mục tiêu tạo ra những giá trị thiết thực cho ngành công thương và toàn xã hội.

Với vai trò là cơ quan thuộc Bộ Công thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số sẽ tiếp tục phối hợp, kết nối và lan tỏa các hoạt động hưởng ứng, qua đó góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn ngành công thương.

Thông qua việc lồng ghép các phong trào thi đua cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, ngành công thương đang từng bước hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững. Mỗi sáng kiến nhỏ, mỗi kết quả nghiên cứu được thương mại hóa thành công sẽ là một mảng màu cấu thành bức tranh phát triển hiện đại, tự chủ và hội nhập của nền công nghiệp, thương mại nước nhà.