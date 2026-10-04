Đổi mới sáng tạo địa phương 2026: Hà Nội dẫn đầu

Ngày 4/10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, nhấn mạnh yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Đây là công cụ được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương; qua đó giúp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để địa phương lựa chọn chính sách phù hợp.

Theo kết quả công bố, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước với 63,80 điểm. TP.HCM xếp thứ hai với 58,30 điểm, Hải Phòng đứng thứ ba với 56,33 điểm. Các vị trí tiếp theo trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu lần lượt thuộc về Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Khoảng cách điểm số giữa các địa phương khá rõ. Trong khi Hà Nội đạt 63,80 điểm, nhóm giữa bảng phổ biến ở mức 35-45 điểm; địa phương có điểm số thấp nhất là Cao Bằng với 21,22 điểm. Kết quả này phản ánh sự khác nhau về điều kiện phát triển, năng lực khoa học - công nghệ, chất lượng thị trường, doanh nghiệp và khả năng tạo ra các kết quả đổi mới sáng tạo giữa các địa phương.

Bảng thứ hạng và điểm số PII 2026 của các địa phương

Điểm đáng chú ý là Hà Nội không chỉ đứng đầu về điểm số chung mà còn dẫn đầu 18 trong tổng số 52 chỉ số thành phần. Các chỉ số nổi bật liên quan đến nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như một số đầu ra về tài sản trí tuệ.

TP.HCM đứng đầu 12/52 chỉ số thành phần, tập trung ở một số nội dung như tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu - phát triển và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Quảng Ninh đứng tiếp theo với 5 chỉ số thành phần dẫn đầu, trong đó có hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân và dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp.

Kết quả theo từng trụ cột cũng cho thấy lợi thế của các địa phương không hoàn toàn giống nhau.

Ở trụ cột Thể chế, Đà Nẵng đứng đầu, tiếp theo là Quảng Ninh và Hải Phòng. Với trụ cột Vốn con người và nghiên cứu - phát triển, Hà Nội giữ vị trí số một, sau đó là Huế và TP.HCM. Quảng Ninh dẫn đầu về Cơ sở hạ tầng, trong khi Hà Nội đứng đầu về Trình độ phát triển của thị trường.

Đối với Trình độ phát triển của doanh nghiệp, Bắc Ninh giữ vị trí dẫn đầu, tiếp đến là Hà Nội và Thái Nguyên. Hà Nội tiếp tục đứng đầu trụ cột Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; còn ở trụ cột Tác động, ba địa phương có kết quả cao nhất là Phú Thọ, Bắc Ninh và Ninh Bình.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, PII 2026 gồm 52 chỉ số thành phần, chia thành 7 trụ cột. Năm trụ cột đầu vào gồm Thể chế; Vốn con người và nghiên cứu - phát triển; Cơ sở hạ tầng; Trình độ phát triển của thị trường; Trình độ phát triển của doanh nghiệp. Hai trụ cột đầu ra gồm Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; Tác động.

Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”

Dữ liệu xây dựng PII được tổng hợp từ hai nguồn chính. Trong đó, 40/52 chỉ số sử dụng số liệu thống kê, dữ liệu quản lý nhà nước được công bố chính thức từ các bộ, cơ quan trung ương và các tổ chức liên quan; 12/52 chỉ số do địa phương thu thập, cung cấp kèm tài liệu minh chứng. Việc tính toán chỉ số của 34 địa phương được thực hiện theo quy trình và phương pháp đã được chuyên gia quốc tế độc lập công nhận từ năm 2023. PII 2026_thông tin chung

PII được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các cơ quan liên quan xây dựng thử nghiệm từ năm 2022 và chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023. Khung chỉ số được phát triển theo hướng bám sát phương pháp đo lường của Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), nhưng điều chỉnh phù hợp với điều kiện và dữ liệu ở cấp địa phương của Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết kết quả PII không chỉ phục vụ việc so sánh thứ hạng, mà quan trọng hơn là cung cấp dữ liệu để các địa phương xác định rõ những khâu còn hạn chế trong hệ thống đổi mới sáng tạo, từ đó xây dựng và thực thi chính sách phù hợp hơn. Kết quả cũng có thể được sử dụng như một nguồn thông tin tham khảo đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức nghiên cứu khi đánh giá môi trường đổi mới sáng tạo tại từng địa phương.