Đổi mới sáng tạo để thương hiệu Việt nâng tầm vị thế, vươn xa trên thị trường quốc tế

Thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp

Tối 16/10, tại Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Sau 23 năm xây dựng và phát triển, với 10 kỳ xét chọn, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã ghi nhận sự trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Từ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm được công nhận năm 2008, đến năm 2026, chương trình đã có 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm đạt danh hiệu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, trong số các doanh nghiệp được vinh danh năm nay, có 14 doanh nghiệp giữ vững danh hiệu qua cả 10 kỳ xét chọn và 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên.

“Bởi thương hiệu, xét cho cùng, được đo bằng sức bền của chữ tín qua từng thăng trầm của thị trường”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Riêng năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh đạt doanh thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133.000 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 760.000 lao động.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt hơn 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trong 193 quốc gia. Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.

Thủ tướng nhấn mạnh, thương hiệu mạnh làm nên doanh nghiệp mạnh; doanh nghiệp lớn mạnh góp phần làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận là sự ghi nhận xứng đáng đối với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động Việt Nam.

Theo Thủ tướng, danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là cam kết danh dự với người tiêu dùng và trách nhiệm đối với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là lời khẳng định về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn ra thế giới.

“Thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn là sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của một quốc gia. Thương hiệu mạnh làm nên doanh nghiệp mạnh; doanh nghiệp lớn mạnh góp phần tăng cường sự tự chủ, tự cường của nền kinh tế, làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 1.100 tỷ USD; Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu. Theo Thủ tướng, những kết quả này có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, song vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Không ít sản phẩm tốt vẫn thiếu thương hiệu đủ mạnh, giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% tổng doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đầu tư cho nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu.

“Chúng ta không chỉ cần tạo ra sản phẩm tốt mà phải xây dựng được thương hiệu mạnh; không chỉ dừng lại ở biết sản xuất mà phải làm chủ giá trị và thị trường”, Thủ tướng nêu rõ.

Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nghị quyết 68 đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, kinh tế tư nhân tăng trưởng 10-12%/năm, đóng góp khoảng 55-58% GDP. Nghị quyết 79 đặt mục tiêu có 50 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1-3 doanh nghiệp trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Thủ tướng cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển dịch mạnh mẽ từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị, từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế, từ tham gia thị trường sang khẳng định vị thế dẫn dắt.

Đổi mới sáng tạo để nâng tầm thương hiệu Việt

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, nhưng tăng trọng số dành cho đổi mới sáng tạo từ 18% lên 30% tổng thang điểm. Công tác thẩm định tập trung vào năng lực nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tài sản trí tuệ, phù hợp với định hướng thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, 227 doanh nghiệp được công nhận năm nay sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp này còn góp phần lan tỏa chuẩn mực về quản trị, công nghệ, chất lượng và văn hóa kinh doanh tới hàng chục nghìn nhà cung ứng trong chuỗi giá trị.

Trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam không thể chỉ dừng ở việc tôn vinh doanh nghiệp mà phải trở thành nơi lan tỏa khát vọng vươn lên, để mỗi kỳ xét chọn là một lần nâng chuẩn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Để thương hiệu Việt vươn xa, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng; chủ động tăng năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Doanh nghiệp cần đầu tư thực chất cho nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng chế; nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc. Việc ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong quản trị thương hiệu cần gắn với mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ “làm ra tại Việt Nam” sang “sáng tạo bởi Việt Nam”, từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục thị trường bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Với thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần chủ động phát triển hệ thống phân phối, đối tác và dịch vụ hậu mãi; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và giữ gìn bản sắc Việt Nam. Đồng thời, cần chuyển từ phát triển riêng lẻ sang liên kết, cùng nâng cấp chuỗi giá trị trong nước. Doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và năng lực quản trị.

Thủ tướng cũng yêu cầu doanh nghiệp kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch, có trách nhiệm; thượng tôn pháp luật, bảo vệ người lao động và môi trường, không gian lận xuất xứ, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái.

“Thương hiệu có thể được tạo dựng bằng chất lượng và sáng tạo, nhưng chỉ có thể trường tồn bằng chữ tín. Giữ gìn uy tín doanh nghiệp cũng là giữ gìn danh dự của thương hiệu quốc gia”, Thủ tướng khẳng định.

Để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, Thủ tướng cam kết Chính phủ tiếp tục đồng hành, thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và tháo gỡ các điểm nghẽn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương sớm trình Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045; đổi mới chương trình theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường hậu kiểm và thu hồi danh hiệu không còn đáp ứng tiêu chí. Đồng thời, phối hợp các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến, hỗ trợ thương hiệu Việt mở rộng thị trường quốc tế và bảo vệ tài sản trí tuệ.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các doanh nghiệp được vinh danh sẽ coi danh hiệu Thương hiệu quốc gia không phải đích đến cuối cùng, mà là điểm tựa và động lực để tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.