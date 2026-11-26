Thực hiện Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 30/9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tiễn. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu; xây dựng môi trường công tác dân chủ, kỷ cương, minh bạch, khuyến khích cán bộ, đảng viên chủ động đổi mới, mạnh dạn đảm nhận việc khó, việc mới, việc phức tạp.

Điểm nhấn trong kế hoạch là tập trung hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, thẩm định, triển khai và đánh giá các đề xuất đổi mới, sáng tạo; đồng thời rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát triển của tỉnh. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch, kinh tế cửa khẩu, chuyển đổi số, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Những dự án chậm tiến độ, nhiệm vụ tồn đọng, kéo dài phải được phân loại, xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn xử lý và kết quả đạt được.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát và quản trị rủi ro công vụ. Việc xây dựng cơ chế tham vấn nhanh, cảnh báo từ sớm, từ xa và ứng dụng nền tảng số trong tiếp nhận, theo dõi các sáng kiến sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, rút ngắn quy trình xử lý, nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Đối với những mô hình mới, giải pháp đột phá chưa có quy định hoặc khác với quy định hiện hành, phải xác định rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro và thẩm quyền quyết định, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Một nội dung có ý nghĩa quan trọng là thực hiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Việc xem xét trách nhiệm phải căn cứ vào động cơ, mục đích, quá trình thực hiện, mức độ tuân thủ phương án được phê duyệt, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro và ý thức chủ động khắc phục hậu quả. Không đánh đồng những rủi ro khách quan trong quá trình thử nghiệm, đổi mới với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là cơ sở tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ phát huy năng lực, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước những nhiệm vụ khó, phức tạp.

Đặc biệt, trong kế hoạch đặt yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả đổi mới, sáng tạo làm thước đo quan trọng. Quan điểm “chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sàng lọc cán bộ” cần được cụ thể hóa trong từng cơ quan, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, quy hoạch, đào tạo và trọng dụng những cán bộ có thành tích thực chất; đồng thời kiên quyết thay thế những trường hợp yếu về năng lực, né tránh, đùn đẩy, trì trệ, thiếu trách nhiệm. Cùng với đó, môi trường làm việc phải thực sự dân chủ, cởi mở, khuyến khích sáng kiến, bảo vệ người dám đề xuất cái mới, không để định kiến hay tâm lý sợ sai làm triệt tiêu động lực cống hiến.

Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cần cụ thể hóa nhiệm vụ bằng kế hoạch, lộ trình, thời hạn và trách nhiệm rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực tế và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động tự đổi mới, nâng cao năng lực, gần dân, sát cơ sở, dám đối diện với khó khăn, không né tránh trách nhiệm.

Khơi dậy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo là giải pháp quan trọng tạo chuyển biến trong tư duy, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. Khi cán bộ thực sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khi những sáng kiến vì lợi ích chung được khuyến khích và bảo vệ, những điểm nghẽn sẽ từng bước được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững.