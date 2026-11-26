Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ÁNH DIỆP)

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm nhằm góp phần vào tiến trình phát triển bền vững và bao trùm của Việt Nam,” được triển khai trên cơ sở hợp tác nghiên cứu giữa Trường đại học Luật, Đại học quốc gia Hà Nội với Cơ quan Khoa học và công nghệ quốc gia Australia (CSIRO) và Chương trình Aus4Innovation.

Hội thảo có sự tham dự của các diễn giả đến từ Cơ quan Khoa học và Công nghệ quốc gia Australia (CSIRO) và các chuyên gia, các nhà khoa học và quản lý khoa học trong nước.

Trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường đại học Luật (Đại học quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh, nhân loại đang chứng kiến những bước phát triển chưa từng có của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Những thành tựu này mở ra cơ hội to lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết những thách thức toàn cầu, nhưng cũng đặt ra những vấn đề phức tạp về đạo đức, pháp luật, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường đại học Luật (Đại học quốc gia Hà Nội) phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: ÁNH DIỆP)

Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo có trách nhiệm đang trở thành một cách tiếp cận có ý nghĩa quan trọng. Cách tiếp cận này đòi hỏi chúng ta không chỉ quan tâm đến những gì khoa học, công nghệ có thể làm được, mà còn phải suy nghĩ về những gì khoa học, công nghệ nên làm, phục vụ ai và đóng góp như thế nào cho tương lai của xã hội.

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc nghiên cứu và vận dụng các nguyên tắc đổi mới sáng tạo có trách nhiệm có ý nghĩa đặc biệt thiết thực.

Giáo sư Andy Hall (trái) và Tiến sĩ Simon Fielke, các chuyên gia đến từ Cơ quan Khoa học và Công nghệ Quốc gia Australia (CSIRO) tại hội thảo. (Ảnh: ÁNH DIỆP)

Việt Nam không chỉ cần phát triển nhanh về khoa học và công nghệ, mà còn cần bảo đảm những thành tựu đó phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm, lấy con người làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm là một trường hợp điển hình của đổi mới sáng tạo có trách nhiệm. Những kinh nghiệm, phương pháp và công cụ quản trị được phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp những bài học quý báu cho việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có trách nhiệm tại Việt Nam nói chung.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày 4 tham luận về một số nội dung quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo có trách nhiệm, lấy AI làm trường hợp điển hình; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách, chuẩn mực đạo đức và quản trị công nghệ; nhận diện những cơ hội và thách thức của Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách phù hợp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, Trường đại học Luật (Đại học quốc gia Hà Nội) trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: ÁNH DIỆP)

Các chuyên gia đến từ Cơ quan Khoa học và Công nghệ quốc gia Australia chia sẻ các cách tiếp cận về đổi mới sáng tạo có trách nhiệm nhằm tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu tác hại của trí tuệ nhân tạo, những kinh nghiệm thực tiễn và khuyến nghị đối với Việt Nam. Các nhà khoa học của Trường đại học Luật phân tích sự chuyển dịch từ đổi mới sáng tạo truyền thống sang đổi mới sáng tạo có trách nhiệm trong mối quan hệ với các mục tiêu phát triển bền vững. Từ kết quả nghiên cứu, phân tích, các chuyên gia nêu rõ thực trạng, thách thức và định hướng phát triển hệ sinh thái AI của Việt Nam dưới lăng kính đổi mới sáng tạo có trách nhiệm.