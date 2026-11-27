Hội thảo quốc tế “Đổi mới sáng tạo có trách nhiệm và phát triển bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam” thu hút sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu nhiều lĩnh vực

Tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu tác hại

Chia sẻ cách tiếp cận về đổi mới sáng tạo có trách nhiệm nhằm tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu tác hại của AI tại Hội thảo quốc tế “Đổi mới sáng tạo có trách nhiệm và phát triển bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam” ngày 26/11, GS. Andy Hall cho rằng, đổi mới sáng tạo có trách nhiệm là một quá trình liên tục qua cả 4 khâu: khám phá, thiết kế, phát triển và ứng dụng, để bảo đảm các giá trị.

GS. Andy Hall, chuyên gia trưởng, Cơ quan Khoa học và Công nghệ Quốc gia Australia (CSIRO) khẳng định, đổi mới sáng tạo có trách nhiệm giúp tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu tác hại của trí tuệ nhân tạo

“Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được định hướng không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn phải hướng tới mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm phát triển bền vững về môi trường”, GS. Andy Hall nhấn mạnh.

GS. Andy Hall cho biết, Australia đã ban hành Khung đổi mới sáng tạo có trách nhiệm (AIRR) với 4 trụ cột: Dự báo (Anticipation), Bao trùm (Inclusion), Phản tư (Reflexivity) và Khả năng thích ứng (Responsiveness).

Quang cảnh hội thảo

Theo đó, cần nhận diện sớm các kịch bản, cơ hội, rủi ro và hệ quả xã hội - môi trường tiềm tàng từ các hoạt động nghiên cứu và công nghệ. Thu hút đa dạng bên liên quan, cộng đồng và góc nhìn khác nhau ngay từ giai đoạn sớm để đảm bảo công bằng và đa dạng giá trị.

Tự soi chiếu giả định, động lực, giới hạn và định kiến của bản thân nhà nghiên cứu/tổ chức trong quá trình đổi mới sáng tạo. Điều chỉnh kịp thời mục tiêu, thiết kế và quy trình vận hành trước phản hồi của xã hội, biến động thực tiễn và chuẩn mực đạo đức.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn phát biểu tại Hội thảo

Theo GS. Andy Hall, việc áp dụng Khung đổi mới sáng tạo có trách nhiệm giúp giảm bớt gánh nặng chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy năng suất kinh tế mà không gây ra tình trạng ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi.

“Công nghệ tiên tiến có thể được khai thác cho cả tăng trưởng kinh tế và các lợi ích cộng đồng rộng lớn hơn. Đổi mới sáng tạo có trách nhiệm cho chúng ta biết cách làm điều đó”, GS. Andy Hall khẳng định. “Các thực tiễn đổi mới có trách nhiệm cần phải là một phần của các yếu tố hỗ trợ và cơ chế quản trị quy mô quốc gia rộng lớn hơn”.

TS. Simon Fielke, Cơ quan Khoa học và Công nghệ Quốc gia Australia (CSIRO), đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong áp dụng đổi mới sáng tạo có trách nhiệm

Từ việc áp dụng đổi mới sáng tạo có trách nhiệm tại CSIRO thông qua những ví dụ cụ thể, TS. Simon Fielke đã đưa ra những hàm ý đối với Việt Nam. Đó là hãy bắt đầu bằng một vấn đề có ý nghĩa với địa phương, triển khai thông qua các mối quan hệ đáng tin cậy tại địa phương và để các phản hồi định hình lại dự án.

“Một khi đã tạo dựng được niềm tin, thu hút được sự tham gia của cộng đồng địa phương và chung tầm nhìn về tương lai, sẽ tác động đến cách thức triển khai AI hay các công nghệ khác”, TS. Simon Fielke tin tưởng.

Đổi mới sáng tạo có trách nhiệm - cách tiếp cận ý nghĩa

Hội thảo quốc tế “Đổi mới sáng tạo có trách nhiệm và phát triển bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam” do Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 26/11. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm nhằm góp phần vào tiến trình phát triển bền vững và bao trùm của Việt Nam”, được triển khai trên cơ sở hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Luật với CSIRO và Chương trình Aus4Innovation.

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng, việc nghiên cứu và vận dụng các nguyên tắc đổi mới sáng tạo có trách nhiệm có ý nghĩa đặc biệt thiết thực

Nhân loại đang chứng kiến những bước phát triển chưa từng có của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Những thành tựu này mở ra cơ hội to lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết những thách thức toàn cầu, nhưng cũng đặt ra những vấn đề phức tạp về đạo đức, pháp luật, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Hội thảo trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm nhằm góp phần vào tiến trình phát triển bền vững và bao trùm của Việt Nam”

Trong bối cảnh đó, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật cho rằng, đổi mới sáng tạo có trách nhiệm đang trở thành một cách tiếp cận có ý nghĩa quan trọng.

“Cách tiếp cận này đòi hỏi chúng ta không chỉ quan tâm đến những gì khoa học, công nghệ có thể làm được, mà còn phải suy nghĩ về những gì khoa học, công nghệ nên làm, phục vụ ai và đóng góp như thế nào cho tương lai của xã hội”.

PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thị Quế Anh - đồng chủ nhiệm dự án - gợi mở một số chính sách cho Việt Nam trong đổi mới sáng tạo có trách nhiệm từ kinh nghiệm của một số nước

Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc nghiên cứu và vận dụng các nguyên tắc đổi mới sáng tạo có trách nhiệm có ý nghĩa đặc biệt thiết thực.

“Việt Nam không chỉ cần phát triển nhanh về khoa học và công nghệ, mà còn cần bảo đảm những thành tựu đó phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm, lấy con người làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau”, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh nhấn mạnh.

PGS. TS. Nguyễn Bích Thảo, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, trình bày tham luận về hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo của Việt Nam dưới lăng kính đổi mới sáng tạo có trách nhiệm: Thực trạng, thách thức và định hướng

Qua nghiên cứu một số mô hình đổi mới sáng tạo có trách nhiệm trên thế giới, PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thị Quế Anh - đồng chủ nhiệm dự án, kiến nghị Việt Nam cần sớm cụ thể hóa các quy định trong Luật AI và "Khung đạo đức AI quốc gia"; ràng buộc tiêu chí đổi mới sáng tạo có trách nhiệm (RI)/Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo có trách nhiệm (RRI) trong tài trợ khoa học - công nghệ và Sandbox; phát triển nhân lực, mạng lưới đạo đức và bảo đảm an sinh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo xã hội số (DSI) và Hạ tầng "AI Xanh".