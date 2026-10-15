Đổi mới sáng tạo: ‘Chìa khóa’ tăng giá trị thương hiệu

Tạo năng lực cạnh tranh mạnh

Với Công ty Yến sào Khánh Hòa, xây dựng thương hiệu bắt đầu từ giá trị của sản vật thiên nhiên, nhưng để đưa giá trị ấy đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế, doanh nghiệp phải liên tục nâng cao chất lượng, đổi mới sản phẩm và cải tiến phương thức sản xuất. Đây cũng là hành trình chuyển lợi thế sẵn có thành năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng để thương hiệu phát triển bền vững.

Hiện doanh nghiệp phát triển hơn 60 dòng sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng, nguồn gốc sản phẩm cùng những giá trị văn hóa địa phương.

Đáng chú ý, 5 sản phẩm của doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp. Sản phẩm của công ty hiện diện tại khoảng 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Để phát huy các giá trị cốt lõi của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Yến sào Khánh Hòa tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và phát triển các dòng sản phẩm không sử dụng chất bảo quản. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh đầu tư khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến, kiểm soát chất lượng; ứng dụng các nền tảng quản trị và trí tuệ nhân tạo (AI) từ sản xuất đến phân phối.

Cùng với cải tiến quy trình, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cũng được doanh nghiệp nỗ lực đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế.

Đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong sản xuất là yếu tố gia tăng giá trị thương hiệu.

Từ góc độ doanh nghiệp sản xuất hàng gia dụng, ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Sunhouse cũng cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng lợi thế cạnh tranh của riêng mình thay vì tiếp tục dựa vào chi phí thấp. Theo ông, khi đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần nhìn nhận toàn diện chuỗi giá trị, từ nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất, chuỗi cung ứng đến thương hiệu và hệ thống phân phối.

"Với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo không nằm ở sẽ có bao nhiêu dự án nghiên cứu trong phòng R&D mà sẽ là những gì ứng dụng được ra thị trường”, ông Lê Tùng nhấn mạnh.

Sunhouse hiện tiêu thụ khoảng 20 - 30 triệu sản phẩm mỗi năm tại thị trường Việt Nam và khoảng 10 triệu sản phẩm tại thị trường quốc tế. Trong khoảng 5 năm qua, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển thị trường nước ngoài, đồng thời kết hợp phát triển thương hiệu riêng với hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng (OEM) cho các đối tác.

Theo ông Tùng, tại thị trường trong nước, doanh nghiệp có thể khai thác toàn bộ chuỗi giá trị để giữ lại phần giá trị lớn hơn, từ nguyên liệu, sản xuất đến cung ứng và phân phối. Nhưng khi ra nước ngoài, việc tự làm chủ toàn bộ chuỗi không phải lúc nào cũng khả thi. Do đó, doanh nghiệp cần lựa chọn những khâu có thể phát triển thành lợi thế riêng.

Với Sunhouse, phát triển thương hiệu tại các thị trường như Đông Nam Á và Mỹ giúp doanh nghiệp từng bước mở rộng sự hiện diện, đồng thời khai thác các kênh phân phối. Hoạt động OEM tạo điều kiện nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và tăng hiệu suất sản xuất nhờ yêu cầu về sản lượng, tiến độ và tối ưu chi phí.

Nâng giá trị thương hiệu bằng đổi mới sáng tạo

Không chỉ riêng doanh nghiệp, yêu cầu về đổi mới sáng tạo cũng được xác định là một trong ba yếu tố cốt lõi của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, gồm: “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”. Chương trình hướng tới thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm, năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển trên thị trường quốc tế.

Trong kỳ xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức, trọng số dành cho nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 180 lên 300 điểm trong tổng số 1.000 điểm. Sự điều chỉnh này cho thấy yêu cầu đánh giá doanh nghiệp ngày càng chú trọng năng lực nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt tích cực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.

Điểm mới không chỉ nằm ở cách chấm điểm, mà còn thể hiện sự chuyển dịch trong tư duy phát triển thương hiệu. Chất lượng sản phẩm vẫn là nền tảng, song doanh nghiệp muốn duy trì vị thế cần chứng minh khả năng đổi mới, thích ứng và tạo ra giá trị gia tăng. Thương hiệu không thể chỉ dựa vào thành tích đã đạt được, mà phải được củng cố bằng năng lực cải tiến liên tục.

Đây cũng là yêu cầu xuất phát từ thực tiễn thị trường quốc tế, khi các tiêu chuẩn về sản xuất xanh, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững ngày càng được quan tâm. Với doanh nghiệp Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu này không chỉ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, mà còn góp phần xây dựng uy tín lâu dài cho sản phẩm và thương hiệu.

Bộ Công Thương cũng đang xây dựng Chiến lược Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị thương hiệu của các ngành, doanh nghiệp cũng như của quốc gia. Thương hiệu quốc gia theo đó không chỉ phản ánh chất lượng hàng hóa mà còn gắn với bản sắc văn hóa, lịch sử phát triển và những đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa.

Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, việc định hướng thương hiệu quốc gia ở quy mô rộng và bao quát hơn có ý nghĩa đối với một nền kinh tế đang tìm cách nâng cao giá trị trong chuỗi sản xuất và thương mại quốc tế. Khi sản phẩm Việt Nam được nhận diện bằng chất lượng, năng lực sáng tạo và bản sắc riêng, thương hiệu doanh nghiệp sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh Việt Nam năng động, có năng lực sản xuất và ngày càng chủ động trong hội nhập.

Có thể thấy, đổi mới sáng tạo chỉ thực sự trở thành “chìa khóa” tăng giá trị thương hiệu khi được chuyển hóa thành chất lượng tốt hơn, năng suất cao hơn, sản phẩm phù hợp hơn và khả năng làm chủ những khâu tạo ra giá trị. Khi doanh nghiệp kiên trì theo đuổi con đường đó, thương hiệu Việt sẽ có thêm nền tảng để đi xa, đồng thời góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tại kỳ xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, đổi mới sáng tạo là tiêu chí được quan tâm. Đây cũng là tiêu chí được cộng đồng doanh nghiệp tham gia xét chọn coi là yếu tố quan trọng nhằm xây dựng, tăng giá trị và khẳng định vị thế bền vững của thương hiệu.