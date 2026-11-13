Đổi mới sáng tạo, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị, công nghệ phục vụ quản lý, chăm sóc, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: Quang Thanh

Hội thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội; đồng thời khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, cải tiến trang thiết bị, mô hình học cụ, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những sáng kiến có khả năng ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ.

Các sản phẩm dự thi được phân thành 3 nhóm, gồm: Mô hình, trang thiết bị, vật chất phục vụ quản lý, chăm sóc, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ; mô hình học cụ huấn luyện quân sự, chiến thuật, kỹ thuật Biên phòng và sáng kiến nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; sáng kiến chuyển đổi số và phần mềm ứng dụng.

Tác giả thuyết minh sản phẩm máy chạy thể lực cho chó nghiệp vụ trước Ban Giám khảo Hội thi. Ảnh: Quang Thanh

Trong đó, nhóm sản phẩm phục vụ quản lý, chăm sóc, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ tập trung cải tiến phương tiện nuôi dưỡng, chăm sóc, rèn luyện thể lực, huấn luyện chuyên khoa và hỗ trợ công tác thú y. Một số sáng kiến hướng đến nâng cao hiệu quả huấn luyện giám biệt nguồn hơi, tìm kiếm cứu nạn và cơ động thực hiện nhiệm vụ. Các sản phẩm được nghiên cứu theo hướng bảo đảm tính thiết thực, an toàn, thuận tiện trong sử dụng và phù hợp với đặc điểm hoạt động của chó nghiệp vụ.

Đáng chú ý, tại khu vực chấm thi, các tác giả trực tiếp giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và trình diễn sản phẩm trước Ban Giám khảo. Trong đó, máy chạy thể lực cho chó nghiệp vụ là một trong những thiết bị được đưa ra vận hành, giúp Ban Giám khảo đánh giá khả năng phục vụ luyện tập, tính thuận tiện và hiệu quả sử dụng. Thông qua trình diễn thực tế, các tác giả có điều kiện làm rõ những điểm mới, đồng thời tiếp thu ý kiến để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Đối với nhóm mô hình học cụ huấn luyện quân sự, chiến thuật, kỹ thuật Biên phòng, các sản phẩm tiêu biểu gồm thiết bị ảnh nhiệt hỗ trợ phát hiện mục tiêu ngắm bắn và bệ bắn di động súng tiểu liên. Những sáng kiến này hướng đến hỗ trợ giáo viên tổ chức huấn luyện trực quan, nâng cao chất lượng thực hành, giúp học viên rèn luyện kỹ năng và tiếp cận nội dung huấn luyện sát yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với việc cải tiến trang thiết bị, Hội thi còn ghi nhận các sáng kiến ứng dụng công nghệ số trong quản lý văn bằng, chứng chỉ; kiểm tra nhận thức chính trị; quản lý cán bộ, đoàn viên thanh niên; tổ chức học tập ngoại khóa và quản lý quân nhân, chó nghiệp vụ. Tiêu biểu có phần mềm quản lý, in ấn văn bằng, chứng chỉ do Phòng Đào tạo phối hợp với Tiểu đoàn Quản lý học viên quốc tế nghiên cứu, xây dựng. Các sản phẩm hướng tới chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thao tác thủ công và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong nhà trường.

Để đánh giá chất lượng các sản phẩm, Ban Tổ chức xây dựng thang điểm 100, gồm 4 nhóm tiêu chí: tính mới, sáng tạo 25 điểm; tính ứng dụng và hiệu quả huấn luyện 35 điểm; độ bền, an toàn và hiệu quả kinh tế 30 điểm; thuyết minh, thao tác thực hành 10 điểm. Việc chấm thi chú trọng tính khoa học, khả năng vận hành, hiệu quả thực tiễn và triển vọng áp dụng tại đơn vị.

Ban Giám khảo theo dõi phần trình diễn thiết bị luyện tập thể lực cho chó nghiệp vụ tại Hội thi. Ảnh: Quang Thanh

Theo chương trình, các sản phẩm thuộc nhóm trang thiết bị huấn luyện chó nghiệp vụ và mô hình học cụ quân sự được chấm vào buổi sáng; nhóm sáng kiến chuyển đổi số, phần mềm ứng dụng được chấm vào buổi chiều. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có 5 phút thuyết minh và 10 phút vận hành, trình diễn, trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Quá trình chấm thi được thực hiện độc lập, bảo đảm khách quan, công bằng, đồng thời chú trọng các yêu cầu về an toàn đối với người, chó nghiệp vụ, trang thiết bị và thông tin, dữ liệu.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 4 giải tập thể, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba; đồng thời trao 7 giải cá nhân, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Kết quả Hội thi tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong toàn trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.