Công chức hải quan xử lý hồ sơ trên hệ thống điện tử. (Ảnh: CHQ)

Kết nối dữ liệu, giảm giấy tờ khi làm thủ tục hải quan

Quy mô giao dịch điện tử trong lĩnh vực hải quan tiếp tục tăng, kéo theo yêu cầu xử lý hồ sơ nhanh, ổn định và hạn chế việc doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin đã có. Theo số liệu Bộ Tài chính công bố ngày 9/11, từ ngày 14/9 đến hết ngày 13/10/2026, cơ quan hải quan tiếp nhận 8.908.776 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 8.908.276 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Riêng hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trị giá nhỏ giao dịch qua thương mại điện tử là 6.775.252 hồ sơ.

Những con số này cho thấy hồ sơ điện tử đã chiếm phần lớn lượng hồ sơ được tiếp nhận trong kỳ thống kê. Tuy nhiên, tiếp nhận trực tuyến mới là một khâu của quá trình giải quyết thủ tục. Doanh nghiệp còn quan tâm đến việc chứng từ có phải nộp lặp lại hay không, hồ sơ được xử lý trong bao lâu và thông tin giữa các hệ thống có được kết nối để sử dụng khi cần thiết.

Yêu cầu đó được đưa vào Kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính do Cục Hải quan ban hành theo Quyết định số 1761/QĐ-CHQ ngày 2/11/2026. Kế hoạch đặt mục tiêu đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Đến năm 2027, Cục Hải quan phấn đấu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thuộc phạm vi quản lý; số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái sử dụng dữ liệu theo quy định.

Theo số liệu công bố trong tháng 11, lĩnh vực hải quan hiện có 182 thủ tục hành chính. Trong đó, 171 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện, gồm 96 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 49 dịch vụ công trực tuyến một phần và 26 thủ tục cung cấp thông tin trực tuyến. Khoảng cách giữa số thủ tục đang cung cấp trực tuyến toàn trình và mục tiêu năm 2027 cho thấy ngành hải quan còn phải tiếp tục rà soát điều kiện thực hiện, quy trình và khả năng kết nối dữ liệu của từng thủ tục.

Một nội dung đáng chú ý trong kế hoạch là kiểm soát quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để tránh phát sinh yêu cầu làm tăng chi phí tuân thủ. Các đơn vị thuộc Cục Hải quan được giao rà soát, đánh giá quy định trong lĩnh vực quản lý, đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa. Cùng với đó là hoàn thiện hệ thống giải quyết thủ tục, công khai quá trình xử lý và tăng cường tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Để dữ liệu có thể được tái sử dụng, một việc đang được triển khai là chuẩn hóa thông tin doanh nghiệp. Cục Hải quan đồng thời duy trì hoạt động của Hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ, phục vụ việc xử lý thủ tục trong khi chuẩn bị Hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số. Quá trình chuyển đổi vì vậy diễn ra trên các hệ thống đang vận hành và trong việc xây dựng hệ thống mới, với yêu cầu bảo đảm hoạt động thông quan liên tục.

Tại diễn đàn về chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, hải quan được tổ chức gần đây ông Trần Quốc Định, Phó Trưởng ban thường trực Ban Đổi mới và Chiến lược hải quan, Cục Hải quan, từng chỉ ra dữ liệu hải quan còn phân tán ở nhiều hệ thống. Theo ông, giải pháp là xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, kiểm soát quyền truy cập và tăng cường chia sẻ dữ liệu. Vấn đề này tiếp tục có ý nghĩa khi ngành hải quan đặt mục tiêu tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục: thông tin phải được chuẩn hóa, kết nối và có thể khai thác đúng thẩm quyền thì mới giúp giảm việc khai báo, cung cấp chứng từ lặp lại.

Cùng với dữ liệu, ngành hải quan đang nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào một số công việc nghiệp vụ. Kết quả thử nghiệm chatbot hỗ trợ nghiệp vụ được công bố tại diễn đàn tháng 10 cho thấy tiềm năng hỗ trợ tra cứu; các ứng dụng nhận diện tên hàng, phân loại mã số HS, phân tích hình ảnh vẫn thuộc hướng nghiên cứu, tích hợp. Vì vậy, bài toán trước mắt là xác định rõ công việc nào có thể được công cụ số hỗ trợ và cách kiểm soát chất lượng kết quả trong quá trình sử dụng.

Hướng tới mở rộng thông quan tập trung

Nếu tái sử dụng dữ liệu giúp giảm thao tác trong từng thủ tục, thông quan tập trung hướng đến thay đổi cách tổ chức xử lý hồ sơ. Mô hình được thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III từ ngày 1/6/2026, với việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tại một đầu mối. Công việc kiểm tra hồ sơ được tách với kiểm tra thực tế và giám sát hàng hóa tại cửa khẩu.

Cách tổ chức này cho phép tập trung công chức theo nghiệp vụ, thống nhất việc áp dụng quy trình và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử. Theo kết quả ông Trần Quốc Định nêu tại diễn đàn tháng 10, thời gian thông quan bình quân tại đơn vị thí điểm giảm khoảng 12% so với tháng 5/2026 và 14% so với quý I/2026. Đây là số liệu của mô hình thí điểm, gắn với hai mốc so sánh cụ thể; không thể dùng để khái quát mức giảm thời gian thông quan của toàn ngành.

Điều doanh nghiệp cần ở mô hình này là hồ sơ được xử lý nhất quán và có thể dự báo thời gian giải quyết. Việc tập trung đầu mối có thể giảm những khác biệt trong cách tiếp nhận, hướng dẫn nghiệp vụ giữa các địa điểm. Song để đánh giá đầy đủ lợi ích, thời gian kiểm tra hồ sơ cần được theo dõi cùng thời gian hoàn tất thủ tục, việc kiểm tra thực tế hàng hóa và những chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra trong toàn bộ quá trình thông quan.

Sau giai đoạn thí điểm tại Hải quan khu vực III, Cục Hải quan xây dựng phương án mở rộng và khảo sát điều kiện triển khai tại Hải quan khu vực VI, VIII. Một diễn biến mới trong tháng 11 là Ban Công nghệ thông tin và Thống kê-Hải quan chuẩn bị máy chủ, lưu trữ cho phần mềm hỗ trợ hiển thị, kiểm tra chứng từ phục vụ mở rộng thông quan tập trung. Thông tin này cho thấy công việc chuẩn bị hạ tầng đang được thực hiện; chưa có cơ sở để nói mô hình đã vận hành trên phạm vi toàn quốc.

Việc mở rộng cũng cần đi cùng số hóa chứng từ và chuẩn hóa dữ liệu. Nếu hồ sơ vẫn phải bổ sung giấy tờ ngoài hệ thống hoặc dữ liệu giữa các khâu chưa kết nối, lợi ích của một đầu mối xử lý sẽ bị hạn chế. Vì vậy, đánh giá thí điểm cần làm rõ cả khả năng đáp ứng của công nghệ, nguồn nhân lực và mức độ thuận lợi thực tế đối với từng nhóm doanh nghiệp, loại hình hàng hóa.

Bên cạnh thông quan tập trung, kết nối dữ liệu xuyên biên giới đang được đặt ra trong quá trình xây dựng cửa khẩu thông minh Việt Nam-Trung Quốc. Tại cuộc hội đàm ngày 9/11, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ trao đổi với phía Hải quan Trung Quốc về chuyển đổi số, cơ chế một cửa và xây dựng hải quan thông minh. Hai bên cũng thảo luận việc trao đổi dữ liệu điện tử, phối hợp quy trình quản lý tại cửa khẩu.

Đối với cửa khẩu thông minh, yêu cầu không dừng ở đầu tư thiết bị hay phương tiện vận chuyển. Theo nội dung được hai bên trao đổi, hạ tầng và công nghệ cần đi cùng thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối, bảo vệ dữ liệu và phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa. Đó là những điều kiện để việc trao đổi thông tin hỗ trợ xử lý thủ tục, hướng tới rút ngắn thời gian hàng hóa qua biên giới.

Việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đã trở thành hoạt động thường xuyên của cơ quan hải quan. Trong giai đoạn tiếp theo, kết nối và tái sử dụng dữ liệu, cùng với hoàn thiện mô hình thông quan tập trung, sẽ quyết định doanh nghiệp có thực sự giảm được giấy tờ và thời gian làm thủ tục hay không. Đây cũng là cơ sở để Cục Hải quan đánh giá kết quả thí điểm trước khi xem xét mở rộng mô hình.