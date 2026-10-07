Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Lồng ghép các nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh từ bậc tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo quy định về quản lý, tổ chức dạy, học, đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh và các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện môn học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ quy định không tổ chức dạy, học môn Giáo dục quốc phòng theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Theo Dự thảo, nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh được lồng ghép trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học; là môn học chính khóa trong các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Dự thảo quy định nguyên tắc dạy, học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh phải bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết với thực hành, kết hợp kỹ thuật với chiến thuật, động tác với tư tưởng và tác phong; dạy kỹ năng chuyên môn gắn với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể. Giáo dục tại trường, trung tâm Giáo dục quốc phòng được gắn kết với giáo dục thực tế tại các đơn vị quân đội, công an, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống và di tích lịch sử.

Về tổ chức dạy học, tiểu học và trung học cơ sở thực hiện lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi và không làm thay đổi quy định về khung chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với trung học phổ thông, trung học nghề, trung cấp và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông, việc dạy, học Giáo dục quốc phòng và an ninh được tổ chức theo kế hoạch dạy học, các nội dung thực hành, dạy tập trung theo bài nhưng không quá 3 tiết/buổi/tuần.

Đối với cao đẳng, đại học và trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, dự thảo quy định việc tổ chức dạy, học, quản lý, rèn luyện, ăn, ở, sinh hoạt tập trung theo nếp sống quân sự và môi trường quân đội, kết hợp với rèn luyện ngoại khóa. Lớp học thực hành không quá 45 sinh viên; đối với học sinh trung học phổ thông không bố trí lớp ghép. Dự thảo quy định không tổ chức dạy, học môn Giáo dục quốc phòng theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Đổi mới đánh giá kết quả học tập

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh, sinh viên theo yêu cầu cần đạt của chương trình; đồng thời cung cấp thông tin để người học, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên điều chỉnh hoạt động rèn luyện, học tập và dạy học.

Sinh viên được cấp chứng chỉ khi có kết quả môn học đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 và tại thời điểm cấp chứng chỉ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học.

Dự thảo quy định kết quả học tập môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10. Đối với học sinh đào tạo trình độ trung cấp, kết quả môn học được xác định từ điểm đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ và đánh giá kết thúc môn học, với hệ số lần lượt là 0,2; 0,2 và 0,6. Người học phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng môn học và có điểm trung bình các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ từ 5,0 điểm trở lên để được dự thi kết thúc môn học.

Đối với sinh viên cao đẳng, đại học, việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện thông qua kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần. Điểm học phần gồm điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 0,1, điểm kiểm tra định kỳ hệ số 0,2 và điểm thi kết thúc học phần hệ số 0,7. Sinh viên đạt yêu cầu khi điểm học phần từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10; kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh là điểm trung bình cộng của điểm các học phần trong chương trình môn học.

Đối với quy định việc cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh, chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp cho sinh viên để xác nhận kết quả học tập môn học. Sinh viên được cấp chứng chỉ khi có kết quả môn học đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 và tại thời điểm cấp chứng chỉ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học.