Hạn chế về kiến thức quản lý, tài chính, kế toán và khả năng thích ứng với chuyển đổi số đặt ra yêu cầu đổi mới chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ điều hành. Củng cố năng lực quản trị là điều kiện quan trọng để các HTX hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững.

Công đoạn chế biến chè tại HTX chè Hảo Đạt (xã Tân Cương) được thực hiện theo quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Chủ động thay đổi tư duy

Thành lập năm 2018, HTX chè Hương Huệ, xã Quyết Thắng, khởi đầu từ những người nông dân có chung mong muốn liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè. Đến nay, HTX có 8 thành viên, doanh thu hằng năm đạt trên 4 tỷ đồng, nộp thuế gần 200 triệu đồng. Đằng sau kết quả đó là quá trình thay đổi tư duy quản lý của bà Lý Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX.

Xuất thân từ người nông dân, có kinh nghiệm sản xuất, chế biến và kinh doanh chè, nhưng khi đảm nhận vai trò điều hành HTX, bà Hương nhận ra làm ra sản phẩm tốt mới chỉ là một phần công việc. Người đứng đầu còn phải nắm chắc tình hình tài chính, quản lý dòng tiền, chi phí sản xuất, doanh thu, lợi nhuận và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định.

Trước đây, do chưa được đào tạo bài bản về kế toán, HTX phải thuê nhân lực bên ngoài thực hiện công việc này. Cách làm đó bộc lộ bất cập khi có thời điểm kế toán nghỉ việc, việc theo dõi sổ sách, tổng hợp chứng từ và quản lý tài chính gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động điều hành.

Các bộ Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ các HTX tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Từ thực tế ấy, bà Hương quyết định dành một năm tham gia chương trình đào tạo quản trị và kế toán tại Công ty TNHH Thái Nguyên Xanh. Bà được hướng dẫn trực tiếp trên chứng từ, sổ sách và các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động của HTX. Cách học gắn với công việc thực tế giúp bà từng bước nắm vững những nghiệp vụ cần thiết.

"Phương pháp đào tạo thực hành, hướng dẫn cụ thể từng công việc giúp tôi chủ động hơn trong quản lý. Hiện nay, ngoài vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, tôi còn trực tiếp đảm nhiệm công việc kế toán, theo dõi sổ sách và tình hình tài chính của đơn vị" - bà Hương chia sẻ .

Việc làm chủ công tác tài chính giúp người đứng đầu HTX nắm rõ chi phí đầu vào, giá thành sản phẩm, công nợ và khả năng cân đối nguồn vốn. Đây là cơ sở để quyết định thời điểm đầu tư, mở rộng sản xuất hoặc điều chỉnh phương án kinh doanh, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhân lực thuê ngoài.

Câu chuyện tại HTX chè Hương Huệ cho thấy cùng với kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, người điều hành cần được trang bị kiến thức quản trị có hệ thống. Khi quy mô hoạt động mở rộng, các mối liên kết sản xuất, tiêu thụ ngày càng đa dạng, khả năng kiểm soát nguồn lực và chủ động trong các quyết định kinh doanh càng có ý nghĩa đối với hiệu quả hoạt động của HTX

Khoảng trống về chất lượng nguồn nhân lực

Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, toàn tỉnh có 1.329 HTX, với hơn 47.000 thành viên và người lao động; tổng vốn của các HTX đạt 3.950 tỷ đồng, doanh thu ước trên 6.880 tỷ đồng. Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh thành lập mới 518 HTX, vượt 54,6% mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Sự phát triển này cho thấy vai trò ngày càng rõ của kinh tế tập thể trong tổ chức sản xuất, liên kết các hộ thành viên, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế nông thôn.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, không gian phát triển được mở rộng, tạo thêm điều kiện hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, yêu cầu về tổ chức, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cũng ngày càng cao.

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ quản lý vẫn là điểm hạn chế. Trong tổng số 3.896 cán bộ quản lý HTX được thống kê, có 1.558 người chưa qua đào tạo, tương đương gần 40%.

Số cán bộ có trình độ sơ cấp, trung cấp là 1.420 người; trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 918 người. Chỉ tiêu về trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý HTX trong nhiệm kỳ cũng chưa đạt mục tiêu đề ra.

Đại diện Công ty TNHH Thái Nguyên Xanh hướng dẫn thực hành, hỗ trợ các HTX tháo gỡ vướng mắc trong công tác kế toán, tài chính và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thực trạng này phần nào xuất phát từ đặc điểm hình thành của các HTX. Phần lớn đơn vị được xây dựng từ nhu cầu liên kết của các hộ nông dân, người sản xuất nhỏ hoặc những cá nhân có kinh nghiệm nghề nghiệp nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức quản trị kinh tế.

Hạn chế về năng lực điều hành khiến một số HTX gặp khó khi mở rộng quy mô, ứng phó với biến động thị trường. Việc thiếu phương án kinh doanh khả thi, không kiểm soát tốt dòng tiền và chưa có hệ thống sổ sách minh bạch cũng ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động.

Từ thực tiễn tư vấn, đào tạo cho các HTX và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thái Nguyên Xanh, cho rằng: Hạn chế lớn của nhiều đơn vị không nằm ở khả năng sản xuất mà ở năng lực tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh. Khi mới thành lập, phần lớn HTX tập trung nguồn lực đầu tư máy móc, nguyên liệu, mở rộng sản xuất và tìm kiếm khách hàng. Trong khi đó, công tác quản trị tài chính, kế toán, quản lý chứng từ và tuân thủ quy định pháp luật chưa được quan tâm đúng mức. Khi hoạt động phát triển, khối lượng nghiệp vụ tăng và yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn, những thiếu hụt này bộc lộ rõ.

Đặc biệt, khi quy định pháp luật, chế độ kế toán và chính sách thuế thay đổi, các đơn vị thiếu nhân lực chuyên môn càng gặp khó khăn. Việc thuê kế toán bên ngoài có thể đáp ứng một phần yêu cầu nghiệp vụ, nhưng nếu người đứng đầu không hiểu về tài chính thì vẫn khó kiểm soát toàn diện hoạt động của HTX.

Vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là bổ sung nhân lực kế toán hay hoàn thiện sổ sách mà còn là trang bị kiến thức quản trị cho chính người điều hành. Nắm được các chỉ số tài chính, quy trình quản lý và hiệu quả hoạt động sẽ giúp giám đốc HTX chủ động hơn trong các quyết định kinh doanh.

Đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn

Nhận diện những hạn chế về nhân lực và quản trị, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị liên quan đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các HTX. Trong đó, phương thức đào tạo gắn với công việc thực tế, giải quyết vướng mắc của từng đơn vị được chú trọng.

Từ kinh nghiệm tư vấn, Công ty TNHH Thái Nguyên Xanh lựa chọn hướng đào tạo gắn với hoạt động của từng HTX. Thay vì chỉ truyền đạt lý thuyết, chương trình tập trung hướng dẫn những công việc mà giám đốc và nhân viên kế toán phải thực hiện hằng ngày.

Học viên được tiếp cận các nghiệp vụ quản lý hóa đơn, chứng từ, ghi chép sổ sách, theo dõi thu chi, công nợ, lập báo cáo tài chính, thực hiện nghĩa vụ thuế và phân tích kết quả sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, Công ty đã tham gia tư vấn, hỗ trợ gần 400 HTX thành lập mới; xây dựng đội ngũ trên 20 nhân sự, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán và quản trị.

Bà Lý Thị Hương, Giám đốc HTX chè Hương Huệ, trực tiếp đảm nhiệm công tác kế toán, chủ động theo dõi và kiểm soát tài chính bên cạnh điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ở cấp độ toàn tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế tập thể. Trong 5 năm trở lại đây, đơn vị đã tổ chức 146 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho trên 5.400 lượt học viên là cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các HTX.

Nội dung đào tạo bao gồm quản trị, điều hành HTX, nghiệp vụ kế toán, kiểm soát tài chính, lập phương án sản xuất, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị, thương mại điện tử, livestream bán hàng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá sản phẩm.

Việc bổ sung kỹ năng kinh doanh trên môi trường số giúp cán bộ HTX tiếp cận thêm phương thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ phù hợp với yêu cầu thị trường.

Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 75 lớp tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn thành lập HTX cho trên 3.000 lượt người; tư vấn, hướng dẫn trên 300 lượt HTX về công tác tài chính, kế toán, sử dụng phần mềm kế toán và các nghiệp vụ liên quan.

Một giải pháp khác là hỗ trợ đưa lao động trẻ có trình độ chuyên môn về làm việc tại HTX. Đã có 149 HTX được hỗ trợ kinh phí chi trả tiền lương cho 149 lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học và sau đại học, với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng.

Chính sách này tạo điều kiện để các HTX bổ sung nhân lực chuyên môn, khắc phục một phần tình trạng thiếu cán bộ quản lý, kế toán và nhân lực có khả năng tiếp cận công nghệ.

Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề thiết thực, giúp cán bộ quản lý nắm vững quy định pháp luật, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Cùng với kiến thức quản trị, kỹ năng ứng dụng công nghệ cũng ngày càng cần thiết. Các HTX có thể từng bước sử dụng phần mềm kế toán, quản lý bán hàng, theo dõi công nợ và tổng hợp dữ liệu phục vụ điều hành.

Với những đơn vị sản xuất, chế biến chè, nông sản và sản phẩm OCOP, công nghệ còn hỗ trợ xác định giá thành, theo dõi hiệu quả từng dòng sản phẩm, kiểm soát nguyên liệu và minh bạch hoạt động liên kết.

Đầu tư cho nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ điều hành, có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của mỗi HTX. Khi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất được kết hợp với năng lực tổ chức, điều hành và khả năng thích ứng với thị trường, các HTX sẽ chủ động hơn trong sử dụng nguồn lực, mở rộng liên kết và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là yếu tố quan trọng để kinh tế tập thể Thái Nguyên phát huy tiềm năng, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế của tỉnh.