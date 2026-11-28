Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các ban quản lý rừng, cơ sở nghiên cứu, đối tác phát triển và tổ chức bảo tồn, nhằm đánh giá kết quả năm 2026, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 và thời gian tới.

Theo báo cáo, năm 2026 cả nước có 169 khu rừng đặc dụng, trong đó có 38 vườn quốc gia và có 423 khu rừng phòng hộ; tổng diện tích theo hồ sơ quản lý gần 6,5 triệu ha. Đây là nền tảng quan trọng của an ninh sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xanh.

Sau sắp xếp, số ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giảm từ 278 xuống còn 183 đơn vị (giảm 34,2%), trong khi lực lượng trực tiếp bảo vệ rừng là 4.231 người. Năm 2026, diện tích được tổ chức bảo vệ đạt trên 4,38 triệu ha; diện tích khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và phục hồi rừng đạt trên 12.600 ha. Yêu cầu đặt ra là tinh gọn đầu mối nhưng không làm suy giảm năng lực bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm tính toàn vẹn của hệ sinh thái, nhân lực và nguồn tài chính ổn định.

Toàn cảnh hội nghị.

Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Bảo vệ rừng tự nhiên, phục hồi sinh cảnh, phát triển dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái và dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng là những hướng đi nhằm gắn bảo tồn với phát triển kinh tế xanh và cải thiện sinh kế cộng đồng.

Hội nghị diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11), gắn với Tuần lễ Bảo tồn hệ sinh thái rừng Việt Nam và chương trình “Trao một mái nhà cho thiên nhiên” (Give Nature a Home) do Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức. Đây là dịp lan tỏa trách nhiệm chung của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và các đối tác quốc tế trong bảo vệ, phục hồi thiên nhiên.

Thông điệp trọng tâm của Hội nghị là chuyển mạnh từ bảo vệ diện tích rừng sang quản trị tổng hợp, nâng cao chất lượng rừng, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học; phát huy giá trị đa dụng của rừng trên cơ sở bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên và duy trì chức năng phòng hộ. Hiệu quả bảo tồn và năng lực quản lý thực chất cần trở thành thước đo của quá trình đổi mới.

Cục trưởng Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Đức Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Đức Hùng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai các nhiệm vụ của giai đoạn phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công. Trong bối cảnh đó, ngành lâm nghiệp, các địa phương, ban quản lý rừng và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng đã có nhiều nỗ lực duy trì công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; từng bước thúc đẩy dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực cho phát triển bền vững.

Cục trưởng Trần Đức Hùng đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận các trọng tâm, trong đó “Chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ rừng đơn thuần sang quản lý tổng hợp, bảo tồn gắn với phục hồi và phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng. Cần làm rõ điều kiện triển khai các hoạt động tái hoang dã trên cơ sở khoa học, phù hợp pháp luật và năng lực quản lý; đồng thời thúc đẩy du lịch sinh thái có trách nhiệm, dịch vụ môi trường rừng, các-bon rừng và các cơ chế tài chính bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, chủ rừng, cộng đồng và các bên liên quan.”

Phát biểu tại hội nghị, ông Oemar Idoe, Phó Giám đốc Quốc gia, Trưởng khối khí hậu và môi trường, GIZ Việt Nam nhận định: “Việc Việt Nam tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính đang có tác động ngày càng rõ nét lên công tác quản lý các khu bảo tồn. Quá trình chuyển đổi này đặt ra những thách thức, nhưng cũng đồng thời mở ra cơ hội để các địa phương phối hợp chặt chẽ hơn và áp dụng cách tiếp cận quản lý tổng hợp hơn vượt qua ranh giới hành chính. Trong giai đoạn này, điều đặc biệt quan trọng là đảm bảo công tác bảo tồn được duy trì liên tục, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và duy trì năng lực cần thiết để quản lý các khu bảo tồn.”

Hà Quốc Việt

phóng viên