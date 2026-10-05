Đổi mới quản trị quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới

Toàn cảnh diễn đàn.

Diễn đàn có sự tham gia của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Diễn đàn diễn ra từ 5-7/10/2026 tại Hà Nội, tập trung thảo luận về đổi mới quản trị quốc gia, cải cách thể chế và xây dựng nền hành chính thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của bối cảnh phát triển mới.

Trong 3 ngày, diễn đàn tổ chức các phiên toàn thể, đối thoại chính sách và tọa đàm chuyên đề, tập trung vào các nội dung: Quản trị bao trùm; chuyển đổi số; trí tuệ nhân tạo; quản trị dữ liệu; nâng cao năng lực thực thi ở địa phương; phân cấp, phân quyền; cải cách thể chế và phát triển bền vững.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày cuối của Diễn đàn tập trung vào quan hệ đối tác, cải cách thể chế và nâng cao năng lực quản trị thích ứng, hướng tới xây dựng Chính phủ sẵn sàng trước tương lai và thúc đẩy phát triển bền vững.

Diễn đàn sẽ tổng hợp các ưu tiên, công bố thông điệp và các khuyến nghị chính sách.

Nâng cao năng lực quản trị

Trong môi trường biến động nhanh, nhiều vấn đề công có tính chất liên ngành, vượt khỏi phạm vi xử lý của một cơ quan, ngành, cấp chính quyền, thậm chí một quốc gia.

Vì vậy, năng lực của một cơ quan riêng lẻ không thể tự động trở thành năng lực giải quyết vấn đề chung của Nhà nước.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công.

Bốn trường hợp được nghiên cứu tại Việt Nam gồm: Ứng phó COVID-19; Đề án 06 cùng hạ tầng dữ liệu và dịch vụ công; tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thử nghiệm chính sách như hóa đơn điện tử, Nghị quyết 98, "sandbox" ngân hàng và Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Đề án 06 và yêu cầu kết nối dữ liệu

Dịch vụ công liên thông đòi hỏi thông tin về một người hoặc doanh nghiệp có thể được sử dụng giữa nhiều cơ quan mà không buộc người dân phải khai lại nhiều lần.

Đề án 06, được phê duyệt theo Quyết định số 06/QĐ-TTg năm 2022, đặt dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Tuy nhiên, việc xây dựng thêm cơ sở dữ liệu chưa đủ để giảm giấy tờ và nâng cao chất lượng quyết định. Yêu cầu quan trọng là dữ liệu phải đúng, đủ, cập nhật, được truy cập hợp pháp và được chấp nhận trong quy trình nghiệp vụ.

Diễn đàn tập trung vào quan hệ đối tác, cải cách thể chế và nâng cao năng lực quản trị thích ứng.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia cùng các bộ, ngành, địa phương đang xây dựng hạ tầng dùng chung, chuẩn hóa và đồng bộ thông tin. Cổng Dịch vụ công quốc gia đóng vai trò điểm tiếp nhận, theo dõi và phối hợp giải quyết thủ tục.

Chuyển đổi quan trọng nhất là từ việc một cơ quan “có dữ liệu” sang việc thông tin đã có có thể được xác thực, sử dụng lại đúng mục đích và tạo ra dịch vụ thuận tiện hơn cho người dân.

Các đại biểu tại diễn đàn nhấn mạnh việc sắp xếp bộ máy đồng thời làm thay đổi cấu trúc và phương thức tổ chức thực hiện quyền lực giữa Trung ương và địa phương.

Đổi mới quản trị quốc gia trong bối cảnh mới đòi hỏi chuyển từ tư duy quản lý từng cơ quan sang tăng cường năng lực kết nối toàn hệ thống.

Diễn đàn hướng tới xây dựng Chính phủ sẵn sàng trước tương lai, phát triển bền vững.

Dữ liệu phải được kết nối với thẩm quyền và quy trình; phân cấp phải đi cùng nguồn lực và trách nhiệm; cải cách bộ máy phải được đánh giá bằng chất lượng thực thi và kết quả phục vụ người dân.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và các vấn đề liên ngành ngày càng tác động mạnh đến quản trị quốc gia, yêu cầu đặt ra là xây dựng một nền hành chính có khả năng thích ứng nhanh nhưng vẫn bảo đảm pháp quyền, trách nhiệm giải trình và phát triển bền vững.

Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của diễn đàn: thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những điểm nghẽn trong quản trị và đề xuất các ưu tiên, thông điệp, khuyến nghị chính sách nhằm xây dựng Chính phủ sẵn sàng trước tương lai.