Đổi mới quản trị nhân lực, hoàn thiện chính sách pháp luật cho phát triển bền vững

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), Cơ quan thường trực phía Nam - Tạp chí Cộng sản và Trường Đại học Luật TPHCM vừa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quản trị nguồn nhân lực và chính sách pháp luật cho phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, dự hội thảo.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: LÝ NGUYÊN

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS-TS Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, phát triển bền vững không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay nguồn lực tài chính, mà trước hết là câu chuyện về con người và chất lượng thể chế.

Công nghệ tạo ra cơ hội nhưng con người quyết định khả năng làm chủ công nghệ; nguồn lực tạo ra động lực nhưng thể chế hiệu quả, minh bạch và công bằng mới đảm bảo những cơ hội phát triển được chuyển hóa thành những giá trị bền vững.

PGS-TS Lưu Văn Quyết phát biểu. Ảnh: LÝ NGUYÊN

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tập trung làm rõ 3 thách thức lớn như mâu thuẫn giữa tốc độ công nghệ và sức bền của con người; khoảng cách giữa đột phá thể chế và năng lực thực thi; thách thức của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong điều kiện giới hạn nguồn lực. Trong đó, một số ý kiến cho rằng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những yêu cầu mới đối với quản trị nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách pháp luật.

TS Nguyễn Thị Hảo, Trưởng Khoa Khoa học liên ngành, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số giúp nâng cao năng suất, hỗ trợ ra quyết định nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ kiệt sức nghề nghiệp, làm thêm giờ vô hình và giám sát bằng thuật toán, từ đó làm suy giảm niềm tin, sự kỳ vọng và thấu hiểu giữa các cá nhân trong tổ chức.

TS Nguyễn Thị Hảo trình bày tham luận. Ảnh: LÝ NGUYÊN

Theo TS Nguyễn Thị Bích, Phó Trưởng khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TPHCM, pháp luật lao động và chính sách quản trị cần được điều chỉnh để vừa tạo không gian đổi mới sáng tạo, vừa bảo vệ hiệu quả người lao động trước các hình thức việc làm, dữ liệu và công nghệ mới phát sinh hàng ngày.

Cùng với đó, cần hoàn thiện pháp luật về xử lý dữ liệu cá nhân của người lao động thông qua các công nghệ, kỹ thuật điện tử, có tính đến đặc trưng của quan hệ lao động.

Nhằm thu hẹp khoảng cách năng lực công chức trong chính quyền địa phương 2 cấp, PGS-TS Nguyễn Hoàng Phương, Phó Trưởng khoa Kinh tế - Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cần chuyển từ đào tạo nặng về lý thuyết sang đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, gắn kết quả học tập với công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Đồng thời, tổ chức các nhóm hỗ trợ lẫn nhau, cải thiện trang thiết bị và điều kiện làm việc.

Hội thảo nhận được 84 bài viết từ gần 50 cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý và các doanh nghiệp. Trong đó, nhiều bài viết xoay quanh quản trị nguồn nhân lực trong đổi mới tổ chức; pháp luật và chính sách trong quản trị nguồn nhân lực; chuyển đổi xanh và quản trị nguồn nhân lực bền vững; thể chế và quản trị nguồn nhân lực trong xã hội số.