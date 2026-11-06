Đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Giờ học năng khiếu của cô và trò Trường Mầm non Hiền Lương.

Trường Mầm non Hiền Lương đặt trụ sở chính tại cơ sở Trường Mầm non Xuân Áng cũ, có 5 phân hiệu và 1 điểm trường, với 40 nhóm, lớp và 869 học sinh. Nhà trường có 10 cán bộ quản lý được điều động làm giáo viên tại các phân hiệu. Mặc dù thay đổi vị trí công tác, song đội ngũ cán bộ quản lý trước đây vẫn phát huy kinh nghiệm chuyên môn, tiếp tục tham gia trực tiếp công tác giảng dạy, phối hợp với đội ngũ giáo viên tại các phân hiệu, góp phần duy trì nền nếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Liễu - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quân Khê, hiện là giáo viên lớp Mẫu giáo 5A1, Trường Mầm non Hiền Lương chia sẻ: “Với tôi, dù ở vị trí nào thì tình yêu với trẻ, với nghề giáo vẫn không thay đổi. Từ cán bộ quản lý trở lại làm giáo viên, tôi xác định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy kinh nghiệm và trách nhiệm của mình để cùng tập thể nhà trường làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Đội ngũ giáo viên tại các phân hiệu thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề. Các cô giáo không chỉ tận tâm trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mà còn tích cực hỗ trợ nhà trường triển khai nhiệm vụ tại các tổ chuyên môn. Đây là yếu tố quan trọng góp phần duy trì nền nếp hoạt động, bảo đảm sự thống nhất trong thực hiện chương trình giáo dục giữa trường chính và các phân hiệu.

Cùng với kiện toàn tổ chức, nhà trường chú trọng xây dựng kế hoạch và đổi mới phương thức quản trị. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã và Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hiền Lương, nhà trường xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027; xây dựng dự thảo kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Giáo viên Trường Mầm non Hiền Lương chú trọng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Với chủ đề năm học 2026-2027: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, Trường Mầm non Hiền Lương xác định đổi mới phải bắt đầu từ tư duy quản lý sang quản trị nhà trường, từ tổ chức thực hiện nhiệm vụ sang nâng cao chất lượng và hiệu quả thực chất. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; đồng thời tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng về vai trò, trách nhiệm đối với giáo dục mầm non.

Đáng chú ý, nhà trường định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục; từng bước đưa phương pháp giáo dục STEAM vào hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cũng được chú trọng nhằm tạo môi trường để trẻ được khám phá, thực hành, phát triển khả năng tư duy, giao tiếp và những kỹ năng cần thiết.

Định hướng đổi mới này không chỉ hướng tới nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục hiện nay mà còn chuẩn bị những điều kiện cần thiết để nhà trường tiếp cận, triển khai chương trình giáo dục mầm non mới trong giai đoạn tiếp theo. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu về khung năng lực của trẻ, bảo đảm sự phát triển hài hòa về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.

Thực tế cho thấy, sắp xếp, sáp nhập trường học không chỉ là thay đổi về quy mô, tổ chức hay địa điểm hoạt động mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng tốt nguồn nhân lực và tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục.

Với tinh thần đổi mới tư duy, phát huy trách nhiệm của đội ngũ và lấy trẻ làm trung tâm, Trường Mầm non Hiền Lương đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu đó, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.