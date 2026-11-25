Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thùy Dương/Bnews/vnanet.vn

Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngày càng đặt ra cấp thiết, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng các nguyên tắc quản trị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Thông tin được ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính), chia sẻ tại Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026, diễn ra trong hai ngày 25-26/11 tại Hà Nội, do Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước phối hợp với OECD tổ chức.

Theo ông Vũ Hồng Phương, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia. Quản lý hiệu quả nguồn lực nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp không chỉ tác động đến hoạt động của từng doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, củng cố năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, cùng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất, việc đổi mới cơ chế quản trị doanh nghiệp nhà nước trở nên cấp thiết. Trong đó, cần hoàn thiện khuôn khổ thực hiện quyền chủ sở hữu, tăng cường kỷ luật thị trường, nâng cao trách nhiệm giải trình và hài hòa giữa mục tiêu kinh tế với các mục tiêu chính sách công.

Cục trưởng Vũ Hồng Phương cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tăng quyền tự chủ của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường giám sát, công khai và minh bạch. Việt Nam cũng xác định việc tham khảo các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Hướng dẫn của OECD về quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước, có ý nghĩa thiết thực trong quá trình đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam.

Các nguyên tắc về vai trò của cơ quan chủ sở hữu nhà nước, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, nâng cao trách nhiệm của hội đồng quản trị, công khai thông tin và minh bạch tài chính là những nội dung được Việt Nam quan tâm nghiên cứu, vận dụng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thư ký OECD Yasushi Masaki đánh giá, Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á đã trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế về quản trị doanh nghiệp nhà nước. Thông qua mạng lưới, OECD vừa hỗ trợ các quốc gia cải cách, vừa tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của khu vực để phục vụ nghiên cứu và xây dựng khuyến nghị chính sách. Theo Báo cáo năm 2026 của OECD về sở hữu và quản trị doanh nghiệp nhà nước, dựa trên dữ liệu từ 58 quốc gia, nhiều nước đang đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa vai trò chủ sở hữu, đồng thời củng cố cơ chế giám sát doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng trống trong xây dựng chính sách sở hữu thống nhất và bảo đảm sân chơi bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân.

Đồng quan điểm, ông Changoh Moon, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu doanh nghiệp nhà nước, Viện Tài chính công Hàn Quốc cho rằng, doanh nghiệp nhà nước hiện không chỉ phải thực hiện tốt nhiệm vụ công mà còn cần bảo đảm năng lực cạnh tranh bền vững và khả năng chống chịu trước những biến động kinh tế, công nghệ.

Theo ông Changoh Moon, quản trị tốt không phải là đích đến cố định mà là quá trình liên tục, đòi hỏi doanh nghiệp và cơ quan quản lý không ngừng thích ứng. Những diễn đàn đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa các tiêu chuẩn quản trị thành cải cách cụ thể, phù hợp với điều kiện thể chế của từng quốc gia.

Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026 gồm 5 phiên thảo luận, tập trung vào chính sách sở hữu nhà nước, cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu, vai trò và trách nhiệm của hội đồng quản trị, công khai minh bạch, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới trong doanh nghiệp nhà nước.

Thông qua hội nghị, Việt Nam kỳ vọng tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu các thông lệ quản trị tiên tiến, đồng thời thúc đẩy hợp tác với OECD và các đối tác quốc tế trong nghiên cứu chính sách, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật. Qua đó, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp nhà nước.