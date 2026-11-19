Cán bộ Công an phường Cam Ly - Đà Lạt tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định an toàn PCCC. Ảnh: Lê Tiến

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Gần 80 xe máy được xếp kín trong không gian kinh doanh chật hẹp. Nhận thức rõ nguy cơ cháy nổ, chị Bùi Thị Thùy Trang - chủ cơ sở cầm đồ Thùy Trang (phường Cam Ly - Đà Lạt), chủ động trang bị bình chữa cháy, niêm yết tiêu lệnh và nhắc nhở người thân chấp hành quy định an toàn. Chị Trang cho biết: “Các khu vực để xe đều được trang bị bình chữa cháy, cấm hút thuốc, cấm lửa. Đặc biệt, hệ thống điện được lắp đặt cầu dao tự ngắt, nếu có sự cố chập điện thì cầu dao sẽ tự động ngắt”.

Khi cơ sở vắng người, nhất là ban đêm, việc phát hiện sớm sự cố càng quan trọng. Công an phường đang vận động các hộ kinh doanh lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động. Khi cảm biến phát hiện khói hoặc nhiệt bất thường, thiết bị kích hoạt cảnh báo và truyền thông tin về Trung tâm Chỉ huy lực lượng cảnh sát PCCC.

Chủ trương hiện nay là chuyển từ thế bị động sang chủ động. Trước đây, cơ quan quản lý nhà nước tổ chức nghiệm thu thì nay chủ đầu tư và đơn vị thi công tự tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả và khai báo trên hệ thống. Đại tá Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh

Chị Nguyễn Thị Thanh Minh - đại diện đơn vị cung cấp thiết bị truyền tin báo cháy tự động cho biết, khi xảy ra cháy, người dân dễ hoảng loạn, không cung cấp chính xác địa chỉ qua điện thoại. Trong tình huống đó, thiết bị có thể truyền thông tin và tọa độ cơ sở về trung tâm chỉ huy, giúp lực lượng chức năng xác định nhanh vị trí xảy ra sự cố. Theo anh Thanh Uy Khang - kỹ thuật viên hệ thống PCCC, thiết bị kết nối Wifi, có 4G dự phòng; khi phát hiện khói hoặc nhiệt độ bất thường, hệ thống gửi cảnh báo qua ứng dụng điện thoại và truyền tin về trung tâm.

Để người dân hiểu và tiếp nhận giải pháp, công an cấp cơ sở kiên trì tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn. Thiếu tá Trần Quốc Kỳ - Phó Trưởng Công an phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết: “Lúc đầu, một số người dân còn nghi ngại về độ ổn định của đường truyền. Chúng tôi đã kiên trì phân tích phương châm 4 tại chỗ, đi từng cơ sở để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Khi hiểu hiệu quả của việc phát hiện cháy sớm giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình, đa số bà con đã đồng thuận, ủng hộ”.

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt thiết bị cảnh báo, truyền tin báo cháy tự động tại cơ sở kinh doanh. Ảnh Lê Tiến

Trao quyền, tăng trách nhiệm

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở, Công an tỉnh đẩy mạnh phổ biến quy định mới về PCCC, tập trung vào những nội dung đổi mới trong quản lý, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng quyền chủ động cho chủ đầu tư và doanh nghiệp. Qua các hội nghị phổ biến pháp luật, những vướng mắc trong quá trình thực hiện được cơ quan chức năng trực tiếp trao đổi, hướng dẫn.

Ông Hoàng Trọng Hùng - đại diện doanh nghiệp thi công PCCC cho rằng, việc được chủ động nghiệm thu, tự đánh giá và khai báo theo quy định tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, do văn bản mới, doanh nghiệp vẫn cần được cơ quan công an thường xuyên hướng dẫn, giải đáp để nắm rõ yêu cầu, tránh lúng túng khi thực hiện.

Làm rõ chủ trương đổi mới phương thức quản lý, Đại tá Nguyễn Tiến Hồng - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh cho biết: “Chủ trương hiện nay là chuyển từ thế bị động sang chủ động. Trước đây, cơ quan quản lý nhà nước tổ chức nghiệm thu thì nay chủ đầu tư và đơn vị thi công tự tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả và khai báo trên hệ thống. Tuy nhiên, tiền kiểm giảm thì hậu kiểm sẽ siết chặt. Nếu doanh nghiệp làm sai sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động. Chúng tôi hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp làm đúng ngay từ đầu, yên tâm hoạt động”.

Thực tiễn tại cơ sở và những thay đổi trong cơ chế quản lý cho thấy, mở rộng quyền chủ động không đồng nghĩa với nới lỏng yêu cầu an toàn. Khi thủ tục được đơn giản hóa, người dân, chủ cơ sở và doanh nghiệp càng phải nâng cao ý thức phòng ngừa, thực hiện đúng quy định và chịu trách nhiệm về an toàn PCCC. Sự chủ động của mỗi cơ sở, cùng với vai trò hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, là nền tảng xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, bền vững.