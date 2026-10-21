Đổi mới quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo kế hoạch, Luật số 22/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Trước thời điểm này, các bộ, ngành và địa phương phải hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm triển khai thống nhất các quy định mới.

Trong đó, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn về lao động rà soát, bố trí công chức, quy trình nghiệp vụ và điều kiện cần thiết để tiếp nhận các nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp. Việc bố trí nhân lực thực hiện trong tổng biên chế được giao, không làm phát sinh tổ chức, đầu mối mới.

Đối với chính quyền cấp xã, kế hoạch yêu cầu bố trí đầu mối tiếp nhận, công khai thông báo chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp dịch vụ; theo dõi hoạt động tuyển chọn, chuẩn bị nguồn lao động trên địa bàn. Đồng thời, đối chiếu thông tin với danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép do Bộ Nội vụ công bố, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.

Xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, người lao động được quản lý bằng mã số xuyên suốt quá trình chuẩn bị nguồn, tuyển chọn, xuất cảnh, làm việc ở nước ngoài đến khi trở về nước. Các chức năng thiết yếu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật và chia sẻ dữ liệu phải hoàn thành trước ngày 1/3/2027.

Bộ Nội vụ cũng được giao hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, công khai danh sách doanh nghiệp được cấp hoặc bị thu hồi giấy phép; tăng cường tuyên truyền để người lao động nhận diện rủi ro, phòng tránh lừa đảo và nắm rõ các khoản chi phí theo quy định.

Tại Đà Nẵng, theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2025 có 2.781 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 1.897 người theo hợp đồng và 884 người làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đưa 1.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 1.000 lao động làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Việc triển khai quy định mới đặt ra yêu cầu đối với Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố và chính quyền cấp xã trong phối hợp tư vấn, quản lý thông tin tuyển dụng, hướng dẫn thủ tục và bảo vệ quyền lợi người lao động. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế rủi ro và mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.