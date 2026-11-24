Cùng với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, đây cũng là dịp để thành phố đổi mới phương thức quản lý, bảo tồn và khai thác hiệu quả quỹ biệt thự có giá trị kiến trúc, lịch sử, góp phần gìn giữ bản sắc đô thị Thủ đô.

Biệt thự số 28D Điện Biên Phủ. Ảnh: Diệu Anh - Vũ Trung

Hoàn thiện cơ sở pháp lý trong quản lý biệt thự cổ

Trải qua hơn một thế kỷ, nhiều biệt thự được xây dựng từ thời Pháp vẫn hiện diện trên các tuyến phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, góp phần tạo nên diện mạo riêng của Hà Nội. Tuy nhiên, sự khác biệt về hình thức sở hữu, mục đích sử dụng, mức độ xuống cấp của từng công trình khiến công tác quản lý, bảo tồn quỹ biệt thự này gặp không ít khó khăn.

Ngày 10-12-2008, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố, xác định các tiêu chí về biệt thự không bán, nguyên tắc bảo tồn, tôn tạo và quản lý, sử dụng. Kèm theo Nghị quyết là danh mục 42 biệt thự không được bán tại khu trung tâm chính trị Ba Đình và 46 biệt thự do thành phố quản lý, đang cho doanh nghiệp thuê phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đến năm 2014, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của nghị quyết nói trên, trong đó phân loại biệt thự thành ba nhóm, đồng thời điều chỉnh các quy định liên quan đến việc bán nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước.

Sau gần 18 năm thực hiện, nhiều căn cứ pháp lý để ban hành các nghị quyết trên đã hết hiệu lực. Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kiến trúc năm 2019 cùng các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công đã tạo lập cơ sở pháp lý mới cho việc quản lý quỹ biệt thự. Đáng chú ý, Luật Thủ đô năm 2026 đã phân định rõ hơn thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố trong việc ban hành chính sách, quản lý, bảo vệ và phê duyệt danh mục công trình kiến trúc có giá trị.

Theo dự thảo Tờ trình của UBND thành phố, việc tiếp tục duy trì hai nghị quyết có thể dẫn đến chồng chéo trong phân loại, xác định điều kiện quản lý, sử dụng và bán nhà biệt thự. Do đó, thay vì sửa đổi từng nội dung, thành phố đề xuất bãi bỏ toàn bộ hai nghị quyết để thực hiện thống nhất theo pháp luật hiện hành.

Việc bãi bỏ không đồng nghĩa với chấm dứt các biện pháp bảo tồn hay mặc nhiên cho phép bán những biệt thự thuộc danh mục không bán. Danh mục biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 2-6-2022. Các danh mục biệt thự thuộc sở hữu nhà nước được bán và không được bán cũng đã được phê duyệt bằng những quyết định riêng.

Cùng với đề xuất bãi bỏ hai nghị quyết, Sở Xây dựng Hà Nội đang xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 28-11-2013 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954, bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi này tạo điều kiện để thành phố tổ chức quản lý quỹ biệt thự sát hơn với đặc điểm của từng công trình, hình thức sở hữu và mục đích sử dụng.

Bảo tồn gắn với khai thác, phát huy giá trị

Hoàn thiện cơ sở pháp lý là điều kiện cần thiết, song để gìn giữ giá trị của quỹ biệt thự cổ, vấn đề quan trọng là đổi mới phương thức quản lý. Bởi thực tế, không ít biệt thự đã bị biến dạng trong quá trình sử dụng do cơi nới, chia nhỏ không gian, thay đổi công năng hoặc cải tạo thiếu căn cứ khoa học.

Trong nghiên cứu về bảo tồn biệt thự cũ thuộc sở hữu công theo Luật Kiến trúc, KTS Phạm Hoàng Phương (Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng) nhận định, sự phức tạp về hình thức sở hữu và công năng sử dụng do lịch sử để lại là một trong những trở ngại đối với công tác bảo tồn. Nhiều công trình tuy chưa được xếp hạng di tích nhưng có giá trị lớn về kiến trúc, cảnh quan, cần được bảo vệ và phát huy giá trị tương xứng.

Theo KTS Phạm Hoàng Phương, cần ứng dụng công nghệ số để quản lý, cập nhật thường xuyên hiện trạng kiến trúc, tình trạng sở hữu và sử dụng từng công trình. Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động cải tạo, sửa chữa, cần có những tiêu chí cụ thể về công năng, quy mô sử dụng, tránh tình trạng khai thác quá mức làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Sự tham gia của cộng đồng và đội ngũ chuyên gia kiến trúc, bảo tồn di sản cũng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý, tôn tạo biệt thự cổ.

Một vấn đề khác cần được quan tâm là tạo nguồn lực cho bảo tồn. Đối với những biệt thự có giá trị thuộc sở hữu nhà nước, việc sắp xếp lại trụ sở làm việc, di dời một số cơ quan ra khỏi khu vực nội đô là cơ hội để nghiên cứu phương án sử dụng mới. Những công trình phù hợp có thể được khai thác phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, qua đó tạo nguồn thu để tái đầu tư cho công tác bảo tồn.

Cơ sở để thực hiện những giải pháp này cũng đã được mở rộng tại Điều 15 Luật Thủ đô năm 2026. Theo đó, HĐND thành phố có thẩm quyền ban hành chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa, sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ cải tạo, bảo vệ công trình kiến trúc có giá trị. UBND thành phố có thẩm quyền quy định cơ chế hợp tác công - tư trong quản lý, khai thác, sử dụng các công trình này.

Từ góc độ quy hoạch đô thị, KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đề cao phương thức bảo tồn thích ứng, giúp khai thác giá trị kinh tế - xã hội của công trình mà vẫn gìn giữ được những đặc trưng kiến trúc. Việc cải tạo cần chú trọng khôi phục tối đa kiến trúc gốc, giảm các yếu tố cơi nới, đồng thời bảo đảm sự hài hòa về quy mô, hình thức kiến trúc và cảnh quan tuyến phố.

Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa đối với Hà Nội, bởi giá trị của biệt thự cổ không chỉ nằm ở từng công trình riêng lẻ mà còn được tạo nên bởi cấu trúc ô phố, khoảng lùi xây dựng, sân vườn, hàng cây và sự hài hòa giữa các công trình. Nếu chỉ bảo tồn ngôi nhà mà để không gian xung quanh bị biến dạng thì giá trị tổng thể của khu phố cũng khó được gìn giữ.

Bởi vậy, quy chế quản lý mới cần gắn yêu cầu bảo tồn từng biệt thự với quản lý kiến trúc, cảnh quan khu vực; đồng thời tạo điều kiện để chủ sở hữu, người sử dụng thực hiện việc bảo trì, sửa chữa đúng quy định. Những công trình xuống cấp cần được kiểm định, có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Việc rà soát, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp là bước khởi đầu để Hà Nội đổi mới công tác quản lý quỹ biệt thự. Điều quan trọng hơn là chuyển những cơ hội từ chính sách thành các chương trình bảo tồn cụ thể, có nguồn lực và lộ trình thực hiện. Để mỗi ngôi biệt thự cổ không chỉ lưu giữ dấu ấn của một thời kỳ phát triển đô thị mà còn tiếp tục hiện diện, đóng góp những giá trị mới trong đời sống Thủ đô.