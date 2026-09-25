Đổi mới quản lý giáo dục từ mô hình trường học số

Từ đầu năm học đến nay, Trường THCS Lộc Hà (xã Lộc Hà) đã tổ chức nhiều buổi tập huấn sử dụng phần mềm “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số - quản trị thông minh”. Đây là nền tảng do thầy giáo Đặng Hữu Tường nghiên cứu, phát triển từ thực tiễn công tác quản lý giáo dục tại cơ sở.

Thầy giáo Đặng Hữu Tường, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà tập huấn cho cán bộ, giáo viên nhà trường về “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số - quản trị thông minh”.

Hơn một năm trước, khi chủ trương sắp xếp trường học theo hướng tinh gọn được đặt ra, thầy Tường nhận thấy cùng với sự thay đổi về mô hình và quy mô quản lý, phương thức điều hành cũng cần được đổi mới. Khi phạm vi quản lý lớn hơn, lượng thông tin nhiều hơn, việc điều hành nếu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hồ sơ giấy, các bảng biểu và phương thức tổng hợp thủ công sẽ mất nhiều thời gian, đồng thời khó khai thác hiệu quả dữ liệu. Từ thực tiễn đó, ý tưởng xây dựng hệ sinh thái quản trị giáo dục số được hình thành.

Để xây dựng được “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số – quản trị thông minh”, thầy giáo Đặng Hữu Tường - Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà đã nghiên cứu từ hơn 1 năm trước.

Thầy giáo Đặng Hữu Tường - Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà cho biết: “Mục tiêu của nền tảng không đơn thuần là đưa hồ sơ, sổ sách lên môi trường số, mà hướng tới kết nối các hoạt động quản lý, giúp cán bộ quản lý có thể theo dõi công việc, nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định trên cơ sở dữ liệu cụ thể”.

Điểm đáng chú ý của “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số - quản trị thông minh” là khả năng kết nối và trực quan hóa thông tin trên cùng một môi trường. Thay vì cán bộ quản lý phải tìm kiếm thông tin từ nhiều đầu mối, mở nhiều loại hồ sơ rồi chờ tổng hợp báo cáo, các dữ liệu được tổ chức trên hệ thống để thuận tiện theo dõi và khai thác.

Từ giao việc, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ đến quản lý các hoạt động chuyên môn, từng bước được đưa lên nền tảng số. Hồ sơ, sổ sách cũng được số hóa, cùng với quy trình xử lý, phê duyệt, qua đó góp phần giảm thời gian tổng hợp và áp lực công việc hành chính cho cán bộ, giáo viên.

Với “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số – quản trị thông minh”, giáo viên tiếp cận nhiệm vụ, thông tin chuyên môn theo một quy trình thống nhất.

Thầy giáo Phan Đình Ánh - Trường THCS Lộc Hà, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Việc ứng dụng hệ thống giúp quá trình xử lý công việc thuận tiện hơn, thông tin được cập nhật và chia sẻ nhanh hơn. Đây cũng là cơ sở để cán bộ, giáo viên từng bước thay đổi thói quen làm việc, từ quản lý hồ sơ thủ công sang làm việc trên môi trường số”.

Điểm cốt lõi mà mô hình hướng tới không nằm ở việc thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà là thay đổi phương thức quản trị nhà trường. Khi dữ liệu được cập nhật, kết nối và trực quan hóa, cán bộ quản lý có thể theo dõi tiến độ công việc, nhận diện những vấn đề cần xử lý và chủ động hơn trong điều hành. Giáo viên cũng có thể tiếp cận nhiệm vụ, thông tin chuyên môn theo một quy trình thống nhất.

Ông Lê Văn Hân – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giáo dục phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, đồng thời tạo thêm công cụ để nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý hoạt động của nhà trường”.

Trong thời điểm sắp xếp trường học, thay đổi quy mô quản lý “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số – quản trị thông minh” đang được kỳ vọng không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt trong quản trị nhà trường.

Từ một bài toán cụ thể tại cơ sở, sáng kiến của thầy giáo Đặng Hữu Tường cho thấy, khi mô hình tổ chức trường học thay đổi, tư duy quản trị cũng cần được đổi mới tương ứng. Sắp xếp trường học có thể làm thay đổi quy mô quản lý, nhưng chuyển đổi số có thể tạo ra sự thay đổi sâu hơn trong cách nhà trường vận hành: từ quản lý thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu; từ xử lý công việc theo cách truyền thống sang điều hành chủ động, khoa học và minh bạch hơn.

Với nền tảng vanminh.edu, “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số – quản trị thông minh” đang được kỳ vọng không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt trong quản trị nhà trường, mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới trong tổ chức, điều hành và khai thác dữ liệu giáo dục.

Video: Thầy giáo Hà Tĩnh sáng tạo “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số – quản trị thông minh”.