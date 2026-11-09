Đổi mới quản lý giáo dục cơ sở, minh bạch thu chi

Tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý các nguồn lực và phát triển hệ thống giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cụ thể hóa chủ trương này, Hà Nội đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với quy mô dân số và điều kiện từng địa bàn.

Đoàn Giám sát của HĐND xã Hoà Xá làm việc tại các trường trên địa bàn. Ảnh: Huy Nguyện

Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Hoà Xá Trần Ngọc Long cho biết, từ 24 trường công lập, địa phương đã tổ chức lại thành 8 trường theo mô hình đa cơ sở, giảm 16 đầu mối quản lý. Số cán bộ quản lý giảm từ 54 xuống còn 34 người. Sau sắp xếp, hệ thống trường học trên địa bàn duy trì 10.018 học sinh, với 343 lớp tại 26 điểm trường. Trong đó có 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 2 trường THCS.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường học giúp địa phương từng bước tập trung đầu mối quản lý, tạo điều kiện điều tiết nhân lực và sử dụng cơ sở vật chất phù hợp hơn với quy mô học sinh ở từng khu vực.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Xá Nguyễn Văn Định cho biết, việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường học là chủ trương quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, khai thác tốt cơ sở vật chất và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. Qua đó, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tương tự, xã Thượng Phúc đã sắp xếp 15 trường độc lập ở ba cấp học thành 6 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường liên cấp tiểu học và THCS. Các trường sau sắp xếp gồm: Mầm non Thượng Phúc, Mầm non Ngô Hoan, Tiểu học Nguyễn Trãi, Tiểu học Đào Văn Can, THCS Dương Trực Nguyên và Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Thượng Phúc.

Theo Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc Lý Văn Dũng, việc tinh gọn bộ máy nhằm tập trung nguồn lực cho hoạt động chuyên môn. Sau sáp nhập, các đơn vị cần sớm ổn định tổ chức, duy trì nền nếp, bảo đảm hoạt động dạy và học liên tục, không ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh và phụ huynh.

Thực tế tại hai địa phương cho thấy, sắp xếp trường học mới là bước đầu. Hiệu quả của quá trình này cần được đánh giá bằng chất lượng quản trị, khả năng khai thác cơ sở vật chất và điều kiện học tập thực tế của học sinh tại từng điểm trường.

Tăng cường giám sát, bảo đảm điều kiện dạy và học

Cùng với kiện toàn tổ chức, công tác quản lý tài chính, tài sản công và bảo đảm an toàn trường học được các địa phương quan tâm. Đây là những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động của các nhà trường ổn định, nền nếp sau sắp xếp.

Học sinh trường Tiểu học Đội Bình. Ảnh: Huy Nguyện

Tại xã Hòa Xá, hoạt động quản lý thu, chi và tổ chức bán trú ở các trường được tăng cường kiểm tra, giám sát. Qua giám sát tại một số cơ sở giáo dục, các khoản thu được rà soát, đối chiếu với quy định của thành phố; việc huy động đóng góp của phụ huynh phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không áp đặt bình quân.

Tại Trường Tiểu học Hồng Quang, trong tổng số 1.501 học sinh có 579 em ăn bán trú. Tiền chăm sóc bán trú được áp dụng ở mức 190.000 đồng/học sinh/tháng, tiền nước uống 12.000 đồng/học sinh/tháng. Nhà trường đồng thời thực hiện công khai các khoản thu, chi và phối hợp với phụ huynh trong tổ chức hoạt động bán trú.

Đối với công tác chăm sóc học sinh, Trường Mầm non Đội Bình có 803 trẻ, trong đó toàn bộ trẻ tham gia ăn bán trú. Các nhà trường thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định; việc lựa chọn, phối hợp với đơn vị cung cấp thực phẩm cũng được chú trọng nhằm kiểm soát chất lượng bữa ăn và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa Xá Phạm Quốc Khánh yêu cầu các nhà trường tiếp tục rà soát, thực hiện đúng quy định về thu, chi tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch. Đối với hoạt động bán trú, cần tăng cường kiểm soát chất lượng suất ăn, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ từ ngân sách và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, tạo sự yên tâm cho phụ huynh.

Tại xã Thượng Phúc, HĐND xã tổ chức giám sát chuyên đề tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Thượng Phúc và Trường Mầm non Thượng Phúc. Nội dung giám sát tập trung vào công tác quản lý, sử dụng tài sản công; hồ sơ quản lý đất đai; việc rà soát, xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp.

Bên cạnh đó, đoàn giám sát kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn trường học, trong đó chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực bếp ăn, phòng máy tính, hành lang và lối thoát nạn. Việc rà soát nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, có phương án khắc phục, không để ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Đoàn giám sát của HĐND xã Thượng Phúc làm việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Ảnh: Diệu Hương

Phó Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Lương Văn Tú nhấn mạnh, sắp xếp trường học không đơn thuần là giảm số lượng đầu mối mà phải đi đôi với nâng cao hiệu quả quản lý, bảo quản và khai thác tài sản công. Các đơn vị cần chủ động rà soát, có phương án sử dụng phù hợp, tránh để cơ sở vật chất dôi dư xuống cấp hoặc bị bỏ không, gây lãng phí.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm quyền lợi của học sinh và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu tinh gọn bộ máy, các địa phương cần tiếp tục quan tâm điều kiện học tập tại từng điểm trường, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ học sinh.

Đối với phụ huynh, sự minh bạch trong các khoản thu, chất lượng bữa ăn bán trú và điều kiện an toàn tại trường học là những vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Hòa Xá cho biết, việc nhà trường công khai các khoản thu, chi, thực hiện các chính sách hỗ trợ của Thành phố và chú trọng kiểm soát thực phẩm đã giúp phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con em đến trường.

Từ thực tiễn tại Hòa Xá và Thượng Phúc có thể thấy, đổi mới giáo dục ở cơ sở không chỉ nằm ở việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp mà còn đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ trong công tác quản lý, điều hành. Trong đó, vai trò của chính quyền địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục và hoạt động giám sát của HĐND có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm các chủ trương, chính sách được triển khai thực chất.

Khi bộ máy được tinh gọn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, tài chính và tài sản công được quản lý chặt chẽ, điều kiện dạy học được bảo đảm, chất lượng giáo dục mới có cơ sở để nâng lên. Đó cũng là hướng đi cần thiết để các địa phương cụ thể hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô.