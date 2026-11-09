Đổi mới quản lý cán bộ theo sản phẩm và hiệu quả công việc

Đây là bước chuyển từ quản lý chủ yếu theo số lượng nhân sự, chỉ tiêu biên chế sang xác định nhu cầu nhân lực trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, góp phần cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy.

Tây Ninh tập trung đánh giá nhu cầu nhân lực từ yêu cầu công việc thực tế, làm cơ sở bố trí đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng dữ liệu, kết quả rà soát và phương án sử dụng biên chế. Việc tuyển dụng, bố trí, điều chuyển, đào tạo, đánh giá và sàng lọc cán bộ phải dựa trên sản phẩm, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, không lấy nhu cầu nhân lực làm căn cứ tự động tăng biên chế. Các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, xác nhận dữ liệu ban đầu trước ngày 10/11; kiểm tra, chuẩn hóa số liệu trước ngày 15/11 và xây dựng phương án biên chế trong phạm vi quản lý trước ngày 20/11. Tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong hệ thống chính trị trong năm 2026, phục vụ quản lý đội ngũ và xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027–2031.

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra và năng lực cần thiết đối với từng vị trí. Việc xác định vị trí việc làm phải làm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và yêu cầu năng lực của người đảm nhận. Các cơ quan, đơn vị không căn cứ đơn thuần vào số lượng nhân sự, ngạch công chức, mức lương hoặc chỉ tiêu biên chế hiện có để xác định nhu cầu mà phải xuất phát từ khối lượng và yêu cầu thực tế của công việc. Đối với những nhiệm vụ có nhiều người cùng tham gia hoặc một người kiêm nhiệm nhiều vị trí, các cơ quan phải phân định rõ khối lượng, trách nhiệm và thời gian thực hiện, tránh tính trùng công việc. Những vị trí có tính chất tương đồng được xem xét tích hợp, sử dụng chung nhân lực khi phù hợp.

Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm tại Tây Ninh với trọng tâm là xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm và năng lực cần thiết của từng vị trí.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nêu rõ, việc xác định vị trí việc làm phải gắn với sản phẩm đầu ra, trách nhiệm và năng lực thực hiện. Các cơ quan, đơn vị cần đánh giá đúng nơi thừa, nơi thiếu, nơi bố trí nhân lực chưa phù hợp về chuyên môn, năng lực; ưu tiên sắp xếp, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có trước khi đề xuất điều chỉnh biên chế. Đặc biệt, việc rà soát phải tính đến những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là ở cấp xã. Những công việc được phân cấp, phân quyền cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm thực hiện và sản phẩm đầu ra, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu Sở Nội vụ, chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu, xác định nhu cầu nhân lực dựa trên thông tin đã được kiểm chứng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý; không sử dụng số liệu chưa đầy đủ làm căn cứ đề xuất biên chế. Tỉnh đồng thời kiến nghị Trung ương sớm hướng dẫn thống nhất phương pháp lượng hóa khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra, thời gian thực hiện và tác động của chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền đến nhu cầu nhân lực.Việc chuyển từ quản lý theo số lượng biên chế sang đánh giá bằng nhiệm vụ, sản phẩm và hiệu quả công việc là cơ sở để Tây Ninh cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Qua đó, tỉnh từng bước khắc phục tình trạng bố trí nhân lực chưa hợp lý, nâng cao trách nhiệm của cán bộ và chất lượng hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Tỉnh Tây Ninh tập trung đối chiếu số lượng nhân lực với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc, làm rõ những vị trí cần bổ sung, điều chỉnh nhằm xác định nhu cầu nhân lực.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đến ngày 29/10/2026, toàn tỉnh có 15 cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính cấp tỉnh; 114 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và 148 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành. Cấp xã có 96 xã, phường với 730 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Năm 2026, tỉnh được giao 5.753 biên chế công chức, số biên chế hiện có là 5.356 người. Đối với viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, số lượng được giao là 35.553 chỉ tiêu, số hiện có là 35.992 người. Tỉnh đang tập trung đối chiếu số lượng nhân lực với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc, làm rõ những vị trí cần bổ sung, điều chỉnh nhằm xác định nhu cầu nhân lực và yêu cầu chuyên môn, mức độ, điều kiện thực hiện nhiệm vụ.