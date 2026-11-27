Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì hội thảo. Ảnh: Thành Trung/Bnews/vnanet.vn

Tại Hội thảo nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (CBM) và triển khai phương pháp bảo trì tập trung vào độ tin cậy (RCM) đối với thiết bị lưới điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức mới đây, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đánh giá việc triển khai CBM trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhấn mạnh vai trò của các phương pháp bảo dưỡng hiện đại trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện và độ tin cậy cung cấp điện, Phó Tổng giám đốc Ngô Sơn Hải khẳng định đây là hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả thiết thực trong đổi mới công tác quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị lưới điện.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện, Phó Tổng giám đốc yêu cầu các Tổng công ty rà soát phạm vi, đối tượng thiết bị áp dụng CBM, bảo đảm phù hợp với đặc điểm thiết bị và nguồn lực thực tế; cân nhắc bổ sung các trang thiết bị giám sát, thí nghiệm hiện đại phục vụ đánh giá tình trạng thiết bị.

Đồng thời, giao Ban Kỹ thuật và An toàn phối hợp với Ban Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) và các tổng công ty nghiên cứu phương án nâng cấp phần mềm CBM theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường kết nối, tự động hóa cập nhật dữ liệu và ứng dụng AI trong phân tích, đánh giá sức khỏe thiết bị. Các tổng công ty cần chủ động cân đối chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm hiệu quả kinh tế tổng thể.

Lãnh đạo EVN giao Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) phối hợp với các tổng công ty thống nhất phương pháp luận, xây dựng dự thảo hướng dẫn và kế hoạch triển khai cụ thể thí điểm RCM, phấn đấu báo cáo phương án trong tháng 1-2/2027. Quá trình thí điểm cần có thời gian đủ dài để thu thập dữ liệu, phân tích, đánh giá toàn diện trước khi xem xét nhân rộng trong toàn Tập đoàn.

Tại hội thảo, Ban Kỹ thuật và An toàn EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các tổng công ty điện lực đã đánh giá kết quả áp dụng phương pháp bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị (CBM), phân tích tác động của phương pháp này đối với công tác sửa chữa lớn và rà soát các quy định về thí nghiệm định kỳ.

Theo báo cáo của Ban Kỹ thuật và An toàn EVN, việc áp dụng CBM đã giúp các đơn vị từng bước chuyển từ sửa chữa, bảo dưỡng chủ yếu theo định kỳ sang căn cứ vào tình trạng thực tế của thiết bị. Qua theo dõi và đánh giá tình trạng thiết bị, EVNNPT và 5 tổng công ty điện lực đã phát hiện, xử lý 16.847 trường hợp bất thường, góp phần phòng ngừa sự cố.

Cùng với các giải pháp quản lý, vận hành và đầu tư lưới điện, CBM đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Giai đoạn 2020 - 2025, thời gian mất điện trung bình (SAIDI) toàn EVN giảm từ 356 xuống 215 phút/khách hàng, còn số lần mất điện trung bình (SAIFI) giảm từ 3,11 xuống 1,87 lần/khách hàng. Riêng 9 tháng năm 2026, hai chỉ số này lần lượt đạt 131,31 phút/khách hàng và 1,24 lần/khách hàng.

Trên cơ sở kết quả triển khai CBM và nghiên cứu của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC), đơn vị này đề xuất thí điểm phương pháp bảo dưỡng theo độ tin cậy (RCM) trong khoảng 4 tháng. Đợt thí điểm tập trung vào máy biến áp và máy cắt tại 12 trạm biến áp, gồm 10 trạm 110kV và 2 trạm 220kV.

Tại hội thảo, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) trình bày kết quả triển khai bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị trên lưới điện 110kV và trung áp, đồng thời đề xuất thí điểm bảo dưỡng theo độ tin cậy đối với máy biến áp và cáp ngầm 110kV tại Công ty Điện lực Đà Nẵng.

EVNICT báo cáo kết quả hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ CBM và RCM, cùng định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao chất lượng chẩn đoán tình trạng thiết bị.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng, thời gian tới EVN sẽ nghiên cứu xây dựng danh mục thiết bị tối thiểu cần áp dụng thống nhất trong toàn Tập đoàn, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị chủ động mở rộng phạm vi phù hợp với đặc thù vận hành, nguồn nhân lực và khả năng tài chính.

Bên cạnh đó, lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu; tăng cường đầu tư, kết nối các thiết bị đo lường, giám sát trực tuyến nhằm kịp thời phát hiện, đánh giá và dự báo nguy cơ hư hỏng. Với RCM, lưu ý cần tiếp tục hoàn thiện phương pháp luận, xây dựng tiêu chí đánh giá và lựa chọn thiết bị phù hợp để thí điểm; không vì mục tiêu tối ưu chi phí mà xem nhẹ yêu cầu an toàn đối với các thiết bị có nguy cơ cháy nổ cao.