Đây là cách làm thiết thực trong việc cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Gắn công tác quản lý với thực tiễn tiêu thụ nông sản

Thay vì chỉ dừng lại ở các hội nghị xúc tiến hay văn bản chỉ đạo, việc Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cùng Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh Lê Trung Phước trực tiếp có mặt tại vùng trồng, cầm trên tay trái cam quê hương và giới thiệu quy trình canh tác, chất lượng sản phẩm ngay trên nền tảng số đã thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người tiêu dùng cả nước.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Sở Công thương Hà Tĩnh trực tiếp tham gia phiên phát sóng trực tuyến giới thiệu đặc sản cam tại Trang trại Khe Mây Nhật Hằng. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HƯỜNG)

Theo ghi nhận của ngành công thương Hà Tĩnh, hoạt động phát sóng trực tuyến tại vùng nguyên liệu (trong khuôn khổ Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh) đã thu hút gần 200.000 lượt theo dõi trên nền tảng số, giúp chốt thành công gần 2.000 đơn hàng với tổng doanh thu đạt gần 300 triệu đồng. Sự đồng hành trực tiếp của đội ngũ cán bộ quản lý ở cả cấp Bộ và địa phương cùng Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh và các nhà vườn trồng cam Vũ Quang trên không gian mạng đã lan tỏa tinh thần chủ động, sâu sát thực tiễn trong triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt”. Hình ảnh này không chỉ góp phần quảng bá mạnh mẽ thương hiệu nông sản đặc trưng của Hà Tĩnh mà còn tạo dựng niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa nội địa.

Phát huy vai trò thương mại điện tử trong mở rộng thị trường trong nước

Việc đưa hoạt động giới thiệu sản phẩm về ngay tại vùng nguyên liệu giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin một cách trực quan, minh bạch về quy trình sản xuất an toàn và giá trị thực tế của nông sản địa phương. Qua đó, từng bước rút ngắn khâu trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho đặc sản vùng miền.

Đưa hoạt động xúc tiến thương mại về tận vùng nguyên liệu góp phần minh bạch hóa chất lượng, nâng cao giá trị cho đặc sản cam Hà Tĩnh. (Ảnh: MAI HUYÊN-THU HƯỜNG)

Không dừng lại ở những đơn hàng trực tuyến ban đầu, thông qua hoạt động kết nối này, ngành công thương Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng đang tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã, nhà vườn mở rộng đầu ra bền vững cho vụ thu hoạch cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, từng bước đưa đặc sản Cam Khe Mây, Cam chanh Vũ Quang vào các hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại, siêu thị và trung tâm thương mại trên cả nước. Cách làm này cũng cổ vũ bà con nông dân mạnh dạn ứng dụng thương mại điện tử, khai thác hiệu quả các nền tảng số để đa dạng hóa kênh tiêu thụ.

Từ mô hình kết nối tại Hà Tĩnh có thể khẳng định, sự kết hợp chặt chẽ giữa vai trò kiến tạo, đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước với công nghệ số đang mở ra hướng đi bền vững nhằm khơi thông thị trường nội địa, đưa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.