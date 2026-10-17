Đổi mới phương thức tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm từ cơ sở

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Lát và Công an xã Mường Lát tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình "Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới". Ảnh: Đơn vị cung cấp

Mở rộng kênh tiếp nhận thông tin từ nhân dân

Xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, trình độ văn hóa không đồng đều. Trên địa bàn có 5 thôn, với 1.656 hộ dân, 7.044 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống; đồng bào dân tộc Thái chiếm 63,4% dân số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khoảng 25%. Điều kiện địa lý, giao thông và khả năng tiếp cận thông tin đặt ra những yêu cầu riêng đối với công tác quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự. Để phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Đồng thời, đơn vị thành lập các tổ công tác xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân quét mã QR “Hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm” để gửi tin báo, tố giác tội phạm hoặc phản ánh hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hình thức tiếp nhận ẩn danh cũng giúp người dân giảm tâm lý e ngại khi cung cấp thông tin mà chưa muốn công khai danh tính.

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn cho biết, với đặc thù địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán, việc ứng dụng công nghệ số tạo thêm điều kiện để người dân cung cấp thông tin liên quan đến tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn. Việc bố trí mã QR tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng giúp người dân dễ tiếp cận kênh phản ánh ngay tại nơi cư trú. Thông tin tiếp nhận là cơ sở để đơn vị nắm tình hình, xác minh, đánh giá vụ việc và triển khai biện pháp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, công tác nắm địa bàn có thêm một kênh thông tin bên cạnh những phương thức vốn được duy trì như tuần tra, kiểm soát, gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với nhân dân.

Bà Lê Thị Đợi, thôn Tén Tằn, xã Mường Lát cho biết: “Thời gian qua, trong các buổi sinh hoạt tại thôn, bản, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã hướng dẫn cho bà con cách quét mã, gửi thông tin và giải thích những trường hợp người dân cần chủ động phản ánh với lực lượng chức năng. Với những hộ chưa quen sử dụng công nghệ, bộ đội trực tiếp hướng dẫn từng bước nên bà con ai cũng thông thạo. Cùng với đó, bà con còn được tuyên truyền các nội dung về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ rừng, phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự”.

Cán bộ tổ công tác bản Đoàn Kết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Từ nắm tình hình đến phòng ngừa vi phạm

Một trong những vấn đề đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Mường Lát là tình trạng một số người dân cất giữ, sử dụng súng săn tự chế và các công cụ có khả năng gây nguy hiểm. Ở địa bàn miền núi, biên giới, nơi có đông đồng bào các dân tộc sinh sống, những khẩu súng được lưu giữ trong gia đình có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, gây thương tích hoặc bị sử dụng vào hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu việc tiếp nhận thông tin qua mã QR tạo thêm điều kiện để người dân phản ánh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, thì công tác vận động thu hồi vũ khí đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải trực tiếp đến từng thôn, bản, gặp gỡ, giải thích để người dân thay đổi nhận thức và tự giác chấp hành pháp luật. Đây cũng là hai cách làm cùng hướng tới mục tiêu chủ động phòng ngừa vi phạm từ địa bàn dân cư. Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền tại thôn, bản, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, đồng thời phân tích những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra, nếu người dân tiếp tục tàng trữ, sử dụng trái phép.

Ông Lò Văn In, thôn Đoàn Kết, xã Mường Lát chia sẻ: "Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống địa bàn, gặp gỡ từng hộ dân, tranh thủ sự tham gia của già làng, trưởng bản và người có uy tín để tuyên truyền, vận động. Đối với những trường hợp còn giữ súng tự chế, bộ đội trực tiếp giải thích các quy định pháp luật, làm rõ nguy cơ mất an toàn và vận động giao nộp trên cơ sở hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình. Cùng với tuyên truyền rộng rãi, bộ đội còn chủ động nắm tình hình, rà soát những trường hợp có biểu hiện tàng trữ, sử dụng vũ khí để có biện pháp vận động phù hợp".

Từ đầu năm 2024 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã thu hồi hơn 100 khẩu súng tự chế các loại do người dân giao nộp. Kết quả này cho thấy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, đồng thời khẳng định vai trò của việc bám địa bàn, nắm chắc tình hình, kiên trì vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí. Đơn vị cũng phát động phong trào quần chúng tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn hành vi sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Khi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng chức năng, những nguy cơ mất an ninh, trật tự có điều kiện được phát hiện, ngăn chặn sớm hơn.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, để công tác thu hồi vũ khí đạt kết quả, điều quan trọng là nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của nhân dân. Thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên bám địa bàn, gần dân, hiểu dân, kiên trì giải thích để người dân nhận rõ nguy cơ, hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, từ đó tự nguyện giao nộp. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, duy trì các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, phát huy vai trò người có uy tín, đồng thời chủ động nắm tình hình, vận động thu hồi số vũ khí còn tồn tại trong nhân dân.

Việc kết hợp ứng dụng công nghệ số với tuyên truyền, vận động trực tiếp giúp Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn mở rộng kênh tiếp nhận thông tin, phát huy vai trò của nhân dân trong phát hiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Cùng với sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, những cách làm phù hợp với đặc điểm địa bàn góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững bình yên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.