Đổi mới phương thức tư vấn chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với công tác tư vấn chiến lược trong bối cảnh mới, gợi mở các nhóm vấn đề trọng tâm bao gồm việc định vị chính xác vị trí, chức năng của Hội đồng gắn với đề án xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu lý luận chính trị; nhận thức đầy đủ nội hàm và giá trị của tư vấn chiến lược tập trung vào những quyết sách có ý nghĩa căn bản, lâu dài và tầm nhìn tổng thể; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tương lai, xây dựng các kịch bản và cảnh báo sớm phục vụ nhiệm vụ Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo từ năm 2030 đến năm 2130 và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời đổi mới phương thức nghiên cứu, tư vấn chiến lược trong thời đại bùng nổ khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định vai trò và sứ mệnh quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, vượt ra khỏi quy mô một cơ quan chuyên môn nội bộ thuộc Học viện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ cốt lõi của Hội đồng gồm tư vấn xây dựng các báo cáo chuyên đề đóng góp cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Trung ương; giữ vai trò hạt nhân tổng kết lý luận và thực tiễn phục vụ trực tiếp việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng; tư vấn cho Trung ương và địa phương về những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn; chắt lọc kết quả nghiên cứu của toàn hệ thống chính trị và thực hiện cơ chế đối thoại lý luận, đối thoại chính sách.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh việc đặt Hội đồng Lý luận Trung ương tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho phép kết hợp tối đa nền tảng cơ sở vật chất, kết nối công nghệ và nguồn lực con người, góp phần nâng tầm công tác nghiên cứu, đào tạo lý luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hướng tới mốc kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tập trung chứng minh tầm vóc, vị thế và khẳng định mạnh mẽ vai trò tư vấn chiến lược thiết yếu của Hội đồng trong giai đoạn phát triển mới.

Trong phiên tham luận chuyên đề, Tiến sĩ Phùng Quốc Hiển, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, chuyên gia tư vấn cấp cao của Hội đồng, khẳng định sự ra đời của Hội đồng Lý luận Trung ương là một yêu cầu khách quan của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, đồng thời nêu bật những thành tựu lớn của công tác lý luận trong 100 năm qua, đề xuất công tác tư vấn chiến lược cần đi trước một bước, có phương pháp khoa học và tính dự báo cao.

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhìn lại chặng đường phát triển của Hội đồng, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, đã chia sẻ những dấu ấn của nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhấn mạnh yêu cầu xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương để phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực nghiên cứu.

Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tư vấn chiến lược. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương kiến nghị cơ chế đặt hàng nghiên cứu chiến lược từ sớm, từ xa, chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành quyết sách thực tiễn và phát triển mạng lưới trí tuệ quốc gia.

Tiến sĩ Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phân tích mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng với các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, khẳng định tư vấn chiến lược là nhu cầu khách quan giúp bảo đảm cơ sở khoa học và tầm nhìn dài hạn cho các đề xuất đường lối.

Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò tư vấn chiến lược của Hội đồng Lý luận Trung ương trong kỷ nguyên phát triển mới”. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tiến sĩ Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, đánh giá cao kết quả từ các cuộc hội thảo và cơ chế đối thoại lý luận quốc tế định kỳ của Hội đồng với các đối tác, góp phần chia sẻ tri thức hai chiều, nâng cao uy tín, tính chính danh của Đảng và bổ sung luận cứ thực tiễn cho việc phát triển mô hình, hệ sinh thái phát triển mới của đất nước.

Phát biểu kết luận hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao các ý kiến thảo luận trực tiếp, thẳng thắn và tâm huyết của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tăng cường kết nối nội bộ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cũng như kết nối với các cơ quan tham mưu của Đảng, các bộ, ngành, địa phương; mở rộng hợp tác quốc tế nhằm xây dựng hệ sinh thái lý luận toàn quốc.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc kiện toàn đội ngũ, phát huy vai trò của Tổ chuyên gia tư vấn cấp cao kết hợp với bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lý luận trẻ sẽ là nền tảng vững chắc để Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định vị thế, lan tỏa giá trị và nâng tầm vai trò tư vấn chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.