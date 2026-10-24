Đổi mới phương thức quản trị phát triển, nâng cao trách nhiệm thực thi quy hoạch

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu tổng kết diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần khoa học, thẳng thắn và cầu thị, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển, bảo tồn, thích ứng, kết nối” đã hoàn thành chương trình đề ra.

Qua các phiên trình bày chính, 3 hội thảo chuyên đề, phiên toàn thể và hai bàn tròn đối thoại chính sách cấp cao, diễn đàn nhận được 20 báo cáo khoa học cùng gần 50 lượt ý kiến của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia trong nước, quốc tế và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham gia bàn tròn đối thoại chính sách tại diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Cho rằng kết quả quan trọng nhất là diễn đàn đã hình thành nhận thức chung về nhiều vấn đề then chốt, làm cơ sở cho kiến nghị chính sách, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã tổng kết 6 thông điệp chính sách quan trọng.

Đó là, sắp xếp đơn vị hành chính phải gắn với tái cấu trúc không gian phát triển; quy hoạch cần ổn định nhưng có khả năng thích ứng; bảo tồn, thích ứng, phát triển xanh và chất lượng sống phải được tích hợp ngay từ đầu; kết nối phải tạo ra gắn kết thực chất; chất lượng quy hoạch chỉ được khẳng định qua thực thi; dữ liệu và năng lực con người là nền tảng của quản trị quy hoạch hiện đại.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự phiên toàn thể diễn đàn vào sáng 24/10. Ảnh: VINH ANH

Để đưa các kết quả thảo luận tại diễn đàn vào thực tiễn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tập trung 3 nhóm công việc chính.

Về việc chuyển kết quả thảo luận thành kiến nghị chính sách, học viện sẽ cùng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoàn thành báo cáo kiến nghị gửi cấp có thẩm quyền trong quý I/2027, tập trung vào các nội dung: tích hợp, điều chỉnh quy hoạch tỉnh sau hợp nhất; công cụ quản lý không gian cấp xã; điều phối quy hoạch liên vùng và theo lưu vực sông; tích hợp rủi ro thiên tai; huy động, điều tiết nguồn lực.

Đồng thời, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương vận dụng kết quả diễn đàn trong quá trình rà soát quy hoạch; trong đó, phân định rõ phần cần ổn định và phần có thể điều chỉnh.

Đặc biệt, với cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 259/2025/QH15), Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi để thử nghiệm các công cụ quy hoạch mới đúng pháp luật và có kiểm soát rủi ro. Học viện sẵn sàng phối hợp cùng thành phố Đà Nẵng để tổng kết thực tiễn.

Các chuyên gia quốc tế tham dự diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Đối với nhóm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản trị quy hoạch, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2027, học viện sẽ bổ sung nội dung quy hoạch chiến lược và quản trị lãnh thổ vào chương trình bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp tỉnh và cấp xã.

Đồng thời, mong muốn các cơ quan đồng tổ chức và đối tác tiếp tục phối hợp để diễn đàn được duy trì định kỳ, trở thành không gian tri thức và đối thoại chính sách uy tín về quy hoạch phát triển, quản trị địa phương, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Kết luận diễn đàn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Quyết định quy hoạch hôm nay là bản thiết kế phát triển cho tương lai, sẽ định hình chất lượng sống của người dân trong nhiều thập kỷ. Một quyết định đúng sẽ mở ra không gian phát triển cho nhiều thế hệ; một sai lầm sẽ để lại hệ quả lâu dài.

Điều cần xây dựng không chỉ là bản quy hoạch tốt mà là phương thức quản trị phát triển dựa trên tầm nhìn dài hạn, bằng chứng khoa học, sự tham gia của người dân và trách nhiệm thực thi.