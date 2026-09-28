Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh đối với các ngành, lĩnh vực khác.

Theo các chuyên gia trong ngành du lịch, Nghị quyết số 26-NQ/TW đã mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch Việt Nam bằng việc chuyển trọng tâm từ tư duy “đếm khách” sang kiến tạo giá trị, gia tăng sức cạnh tranh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Thời gian qua, ngành du lịch đã từng bước khẳng định được vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thông qua hàng loạt dự án đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Hành lang pháp lý được mở ra thông thoáng và cơ sở hạ tầng giao thông kết nối các điểm, tuyến du lịch là những đột phá của tỉnh.

Năm 2025, ngành du lịch Thanh Hóa cải thiện mạnh về chất lượng dịch vụ và thương hiệu điểm đến. Nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế được trao cho các đơn vị tiêu biểu như hệ thống Nhà hàng Dạ Lan, khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden, khách sạn 5 sao Melia Vinpearl Thanh Hóa... góp phần khẳng định vị thế của du lịch tỉnh trên bản đồ du lịch trong nước và khu vực. Theo thống kê 8 tháng năm 2026, Thanh Hóa đón khoảng 15,4 triệu lượt khách, đạt 91,9% kế hoạch năm 2026. Tổng thu du lịch ước đạt gần 40 nghìn tỷ đồng.

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 theo hướng bền vững, chất lượng cao, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và con người xứ Thanh. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến thông tin, năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 theo hướng bền vững, chất lượng cao, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và con người xứ Thanh. Ngành du lịch Thanh Hóa đang từng bước hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực: Du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái cộng đồng. Bên cạnh những điểm đến truyền thống, tỉnh đưa vào khai thác nhiều sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, qua đó nâng chất lượng dịch vụ và gia tăng doanh thu từ phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Tại hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức, các ý kiến tham luận thống nhất cao với chủ trương phát triển du lịch trong mô hình phát triển mới, lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc, chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, tạo động lực phát triển các lĩnh vực, bảo đảm phát triển bền vững các trụ cột kinh tế-văn hóa-xã hội-môi trường, mở rộng ngoại giao văn hóa, hội nhập quốc tế… Tỉnh đã có chủ trương tái cơ cấu ngành du lịch, chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW. Hướng tới phát triển du lịch thông minh, xanh, sáng tạo, bền vững, tỉnh chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo cấp ủy các cấp ban hành chương trình hành động, kế hoạch, đề án phát triển du lịch để tạo khung pháp lý và chính trị rõ ràng; định hình rõ sản phẩm du lịch chủ lực của địa phương (như du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng hay du lịch chất lượng cao) gắn với bảo tồn di sản và phát triển bền vững. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh. Các địa phương phải đưa mục tiêu phát triển du lịch vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và dài hạn, bảo đảm cân đối ngân sách cho kết cấu hạ tầng, giao thông và quảng bá các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và làm du lịch thân thiện.