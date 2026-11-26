Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: MAI ĐỈNH)

Những năm qua công tác nghiên cứu khoa học của Tòa án nhân dân tối cao đã được quan tâm, triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều nhiệm vụ khoa học đã tập trung nghiên cứu, giải quyết những vấn đề chính luận và thực tiễn đặt ra trong hoạt động của Tòa án, góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế, tổng kết thực tiễn xét xử, và nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Tòa án nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, công tác nghiên cứu khoa học cần tiếp tục được đổi mới; nhất là trong việc gắn kết hoạt động nghiên cứu đối với yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học của Tòa án nhân dân tối cao và dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao, nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Dũng. (Ảnh: MAI ĐỈNH)

Việc nghiên cứu xây dựng 2 dự thảo quy chế hướng tới đổi mới phương thức quản lý nhiệm vụ khoa học theo hướng công khai, minh bạch, đề cao nhiệm vụ các chủ thể tham gia và hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu; đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động của Hội đồng khoa học, phát huy vai trò tư vấn khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao.

Tại hội thảo, các đại biểu nghe trình bày tóm tắt nội dung hai dự thảo quy chế. Theo đó, dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học của Tòa án nhân dân tối cao tập trung quy định các khâu trong quá trình quản lý nhiệm vụ khoa học, từ đề xuất, xác định, tuyển chọn đến tổ chức thực hiện; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia; công tác kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và quản lý kết quả nghiên cứu.

Hai dự thảo quy chế được xây dựng nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học và hoạt động của Hội đồng khoa học theo hướng thống nhất, rõ trách nhiệm, bảo đảm tính công khai, minh bạch và khả thi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Các đại biểu đã trình bày tham luận, trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với hai dự thảo, tập trung làm rõ những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, đề xuất giải pháp bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của các quy định, phù hợp với pháp luật hiện hành và đặc thù hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân.