Đổi mới phương thức quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh

Ngay từ những ngày đầu năm học 2026-2027, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại một số tỉnh, thành phố liên tục vấp phải những phản ánh và lùm xùm từ phía dư luận. Các vấn đề nổi cộm được ghi nhận xoay quanh chất lượng, định lượng suất ăn, thời gian giao nhận cho đến khâu kiểm tra, giám sát thực tế tại các trường học.

Trước thực trạng này, tại hội nghị rà soát và đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tổ chức mới đây, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) đã chính thức lên tiếng và đưa ra những định hướng chỉ đạo mang tính bước ngoặt.

Theo cơ quan quản lý, hệ thống chỉ đạo đối với bữa ăn bán trú đang chuyển dịch căn bản từ yêu cầu “tổ chức được bữa ăn” sang “quản trị an toàn và chất lượng toàn bộ chuỗi bữa ăn”.

Bộ GD-ĐT xây dựng quy định mới để nâng tầm quản trị chuỗi bữa ăn bán trú

Thực tế cho thấy, bữa ăn học đường là vấn đề có quy mô và sức ảnh hưởng rất lớn trong toàn hệ thống giáo dục. Theo số liệu thống kê từ Bộ GD-ĐT, hiện nay cả nước có tới 96,8% cơ sở giáo dục mầm non tổ chức bán trú, trong khi khối phổ thông đạt khoảng 55% trường tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Đánh giá về công tác triển khai thời gian qua, Bộ GD-ĐT nhìn nhận nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng thực đơn khoa học theo độ tuổi, bố trí số bữa và thời gian ăn uống phù hợp.

Đáng chú ý, nhiều trường đã huy động được sự tham gia giám sát chặt chẽ của cha mẹ học sinh từ khâu giao nhận nguyên liệu thực phẩm, quá trình chế biến cho đến khi hoàn thiện chất lượng bữa ăn.

Mặc dù vậy, định hướng quản lý mới đặt ra yêu cầu khắt khe và cao hơn rất nhiều. Các cơ sở giáo dục không thể chỉ dừng lại ở việc bảo đảm có suất ăn cho học sinh, mà đòi hỏi phải kiểm soát và quản trị toàn diện về mặt an toàn lẫn chất lượng của toàn bộ chuỗi cung ứng bữa ăn.

Để giải quyết căn cơ vấn đề này, Bộ GD-ĐT cho biết đang khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông để sớm ban hành, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác quản lý trên phạm vi toàn quốc.