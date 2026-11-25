Cán bộ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn tuyên truyền thực hiện Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng chuyển đổi số nơi biên giới” tại bản Ta Lúc.

Có mặt tại Đồn Biên phòng Phiêng Pằn vào sáng đầu tuần, cán bộ Đội Vận động quần chúng cẩn thận chuẩn bị các tài liệu cần thiết để xuống bản tuyên truyền về chuyển đổi số. Tranh thủ kiểm tra tài liệu, Thiếu tá Vì Văn Lun, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, cho biết: Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 6,790 km, với 4 mốc quốc giới tiếp giáp nước bạn Lào. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, từng bước tiếp cận và ứng dụng công nghệ số.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh.

Tại Nhà văn hóa bản Ta Lúc, các poster in mã QR được niêm yết tại bảng tin và những vị trí dễ quan sát, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận, sử dụng. Cán bộ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn cùng lực lượng an ninh cơ sở, tổ tự quản đường biên, mốc giới và ban quản lý bản trực tiếp hướng dẫn bà con thao tác trên điện thoại để gửi thông tin qua Mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh”. Với cách thức thực hiện đơn giản, người dân có thể phản ánh thông tin đến lực lượng Bộ đội Biên phòng. Anh Tráng A Páo, bản Ta Lúc, chia sẻ: Thao tác quét mã trên Zalo rất đơn giản, người già hay thanh niên chỉ cần được hướng dẫn một lần là có thể thực hiện ngay, giúp việc báo tin cho bộ đội nhanh chóng hơn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn hướng dẫn người dân cách thao tác quét mã QR và gửi tin báo.

Thực hiện Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng chuyển đổi số nơi biên giới”, từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Phiêng Pằn đã tổ chức 39 buổi tuyên truyền kỹ năng số cho 990 lượt người dân tại các bản trên địa bàn xã. Trung tá Tạ Diên Thọ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, cho biết: Việc ứng dụng các nền tảng số đã tạo thêm kênh thông tin thuận tiện, giúp người dân chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng trong nắm tình hình địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 25 tin báo từ quần chúng nhân dân, trong đó có 6 tin có giá trị phục vụ trực tiếp công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Các nguồn tin đều được xác minh, phối hợp xử lý ngay từ cơ sở.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh trao đổi, khai thác thông tin trên phần mềm “Chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số tại các đơn vị cơ sở, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ huy, điều hành. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy và 10 đồn biên phòng đã kết nối, khai thác hiệu quả đường truyền quân sự, phục vụ truyền tải, xử lý, ký số văn bản; tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng số, an toàn thông tin cho hơn 150 lượt cán bộ, nhân viên.

Trung tá Trịnh Văn Dương, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Trước đây, việc tổng hợp báo cáo tình hình an ninh biên giới, an ninh trật tự tại các xã biên giới từ 10 đồn biên phòng mất nhiều thời gian do phải thực hiện thủ công qua nhiều công đoạn. Từ khi hệ thống đường truyền quân sự và các ứng dụng dùng chung được đưa vào khai thác, các đơn vị cập nhật, báo cáo số liệu liên tục về Ban Chỉ huy. Nhờ đó, thời gian tổng hợp, xử lý thông tin giảm 50% so với phương thức truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành và bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Cán bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc và theo dõi tình hình địa bàn biên giới.

Hiện nay, 10/10 đồn biên phòng đã được trang bị, sử dụng thiết bị định vị vệ tinh phục vụ công tác quản lý biên giới quốc gia. Các đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Chiềng Khương đã triển khai tiếp nhận khai báo thủ tục biên phòng điện tử, kết nối với trung tâm dữ liệu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hỗ trợ phát hiện kịp thời các trường hợp thuộc diện cấm nhập cảnh, cấm xuất cảnh hoặc đối tượng cần bắt giữ.

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thông tin: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm, lấy hiệu quả công tác và sự thuận tiện của nhân dân làm thước đo. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ làm chủ công nghệ, cập nhật dữ liệu chính xác, bảo đảm an toàn thông tin; khai thác hiệu quả các nền tảng số phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và tuyên truyền.

Việc ứng dụng công nghệ số đang góp phần đổi mới phương thức chỉ huy, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát và bảo vệ biên giới. Các tiện ích số cũng tạo thêm kênh kết nối giữa lực lượng biên phòng với nhân dân, phát huy vai trò của đồng bào vùng biên trong cung cấp thông tin, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.