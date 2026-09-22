Đổi mới phương thức phục vụ, đưa chính quyền đến gần dân

UBND xã Thăng Bình triển khai mô hình “Tổ hỗ trợ công dân lưu động”.

Phát huy mô hình “Tổ hỗ trợ công dân lưu động”

Dù mưa lớn, sáng thứ Bảy ngày 12-9, “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” do Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thăng Bình đảm nhận vẫn có mặt tại thôn Quý Hương từ 6 giờ để lắp đặt thiết bị, sẵn sàng hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân tại cơ sở.

Theo ông Võ Văn Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thăng Bình, mô hình được triển khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hoạt động được tổ chức vào sáng thứ Bảy hằng tuần, mỗi tuần tại một điểm, luân phiên ở 4 điểm có khoảng cách địa lý tương đối xa Trung tâm hành chính xã.Mô hình ưu tiên hỗ trợ người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến; những thủ tục phải thực hiện trực tiếp được hướng dẫn cụ thể, đúng quy định, không phát sinh thêm giấy tờ, chi phí hoặc thủ tục ngoài quy định.

Biết có “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” về thôn, bà Phạm Thị Kim Cúc (sinh năm 1965) dù sức khỏe không tốt vẫn đội mưa đến Nhà văn hóa thôn Quý Phước làm thủ tục. “Mưa to quá. Tôi còn đi lại khó khăn. Nhưng từ nhà đến đây vẫn gần hơn là đến trung tâm xã”, bà Cúc chia sẻ. Ông Phan Diện (sinh năm 1940) cũng đến làm thủ tục đất đai. Dù chưa thể giải quyết ngay việc cấp sổ, ông được cán bộ hướng dẫn các bước hoàn chỉnh hồ sơ để nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. “Được hướng dẫn dễ thực hiện, đỡ phải đi lại nhiều”, ông Diện nói.

Xã Thăng Bình hiện có 21 thôn, trong đó 11 thôn thuộc phạm vi phục vụ lưu động, được tổ chức thành 4 điểm. Điểm 1 phục vụ các thôn Quý Phước, Quý Mỹ, Quý Hương tại Nhà văn hóa thôn Quý Phước; điểm 2 phục vụ Quý Thạnh 1, Quý Xuân, Quý Thạnh 2 tại Nhà văn hóa thôn Quý Thạnh 1; điểm 3 phục vụ Ngọc Sơn Đông, Ngọc Sơn Tây, Tất Viên tại Nhà văn hóa thôn Ngọc Sơn Đông; điểm 4 phục vụ Chung Phước và Bình Hiệp tại Nhà văn hóa thôn Chung Phước.Trong ngày đầu triển khai, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã hỗ trợ giải quyết thủ tục cho gần 30 trường hợp.

Xây dựng nền hành chính phục vụ

Thay vì phải đi hàng chục km đến trung tâm xã, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục ngay tại địa bàn cư trú. Bên cạnh tiếp nhận hồ sơ, cán bộ còn trực tiếp giải đáp những vướng mắc liên quan đến hành chính công.

Ông Trương Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết, mô hình nhằm đưa hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ và tiếp nhận thủ tục hành chính đến gần người dân hơn, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần. Đặc biệt, mô hình chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người ít sử dụng công nghệ và những trường hợp chưa thành thạo việc tạo tài khoản, kê khai, nộp và thanh toán hồ sơ trực tuyến.

Theo UBND xã Thăng Bình, việc tổ chức phục vụ lưu động còn góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân, từng bước chuyển từ phương thức “người dân đến trụ sở làm thủ tục” sang “cơ quan hành chính chủ động đến gần người dân để hướng dẫn, hỗ trợ và phục vụ”.

Phương châm của mô hình là: “Người dân không phải đi nhiều lần - Hồ sơ được hướng dẫn rõ ràng - Kết quả được trả thuận tiện - Dịch vụ công được thực hiện ngay tại cơ sở”. Việc kết hợp tiếp nhận hồ sơ mới và trả kết quả hồ sơ đã giải quyết giúp giảm số lần người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, tiết kiệm chi phí đi lại và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Việc triển khai mô hình “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm và hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.